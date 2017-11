Kein Fußball am Sonntag im Kreis ER/PEG

Aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse und der Wettervorhersage mit Regen,Wind und Schnee werden alle Fußball-Spiele im Herren-, Frauen-, Mädchen- und Jugendbereich, die am Sonntag auf Kreisebene terminiert sind, abgesetzt. Dies teilte Kreisspielleiter Max Habermann mit. Bei den Spielen am Samstag können die Heimvereine vormittags in der Zeit von 8 Uhr bis 10 Uhr entscheiden, ob gespielt werden kann. Eine Spieldrehung bei Absage wird es nicht geben. Spiele, die am Wochenende ausfallen bzw. abgesetzt sind, werden in diesem Jahr nicht mehr nachgeholt.



Ob damit im Spielkreis generell schon Winterpause angesagt ist, wird sich Anfang kommender Woche entscheiden.