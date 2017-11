Jahn Forchheim trotzt den Nackenschlägen

Ein Derby, das alle entsprechenden Zutaten hatte: Die SpVgg Jahn Forchheim lieferte sich mit dem FSV Erlangen-Bruck einen Abnutzungskampf, besonders in der zweiten Halbzeit ging es hoch her. Beleg dafür sind unter anderem die Roten Karten für Dennis Weiler und Sandro Gumbrecht. Mit dem 2:2 kann Forchheim aber zufriedener sein als der FSV.



FSV Erlangen-Bruck - SpVgg Jahn Forchheim 2:2

Die Hausherren kamen besser ins Spiel, wirkten in den ersten Minuten etwas überlegener und offensiv aktiver. Es waren jedoch die Gäste vom Jahn, die zuerst erfolgreich waren. Am Ende eines schönen Angriffs über die linke Seite flankte Philipp Nagengast in den Strafraum, wo Rafael Hinrichs den Ball ins eigene Tor lenkte (11.).



Kurz darauf hatte Kapitän Sebastian Schäferlein die Chance auf den Doppelschlag, doch anstatt selbst zu schießen, legte er den Ball im leeren Fünf-Meter-Raum quer (12.). Der FSV wurde in dieser Phase ein wenig besser und belohnte sich sofort mit dem Ausgleichstreffer. Timur Zenginger schob aus 13 Metern zum 1:1 ein und stellte wieder alles auf Anfang (23.). In der Folge entwickelte sich eine temporeiche Partie, in der aber die großen Chancen fehlten. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte FSV-Torjäger Oliver Seybold die Chance auf das 2:1, aber sein Schuss wurde von Tino Stahl pariert (38.).



Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel verliefen ohne Höhepunkte. Hinrichs machte dann wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff sein Eigentor wieder gut, als er nach einer Unsicherheit von Stahl schnell reagierte und zur erneuten FSV-Führung abstaubte (52.).



Nur kurze Zeit später hatte der starke Nagengast die große Chance auf den Ausgleich, als er nach einem Ausflug von Torwart Mathias Beck aufs leere Tor schoss, doch der Ball touchierte nur den Außenpfosten (58.). Besser machte es der 24-Jährige ein paar Minuten später, als er nach Vorarbeit von Jens Wartenfelser zum 2:2-Ausgleich einschob (60.).



Zwei Platzverweise gegen Jahn

Nun sollte eine wilde letzte halbe Stunde anbrechen, beginnend mit der Roten Karte für Dennis Weiler wegen einer Notbremse (66.) - noch vor dem Strafraum. Den folgenden Freistoß parierte Stahl. Der Jahn protestierte heftig, wollte den Platzverweis nicht wahrhaben. Das Bildmaterial belegt aber, dass Seybold im Laufduell kurz gehalten wurde; kein schweres Vergehen, aber doch zu ahnden.



Es wurde nun immer emotionaler und spannender, das übertrug sich auch auf die Zuschauer. Mit Anbruch der Schlussphase scheiterte Adem Selmani nach einer Einzelleistung am Pfosten (81.). Nur wenige Augenblicke später waren die Gäste nur noch zu neunt, da Sandro Gumbrecht wegen eines Ellbogencheks berechtigterweise die zweite Rote Karte des Spiels sah (83.). In der Nachspielzeit wurde es nochmal eng für die Gäste, als Seybold den Ball aus kurzer Distanz an die Latte knallte (91.).

"Wir haben uns den Punkt verdient. Bruck hatte am Ende mehr Chancen, aber ich bin vor allem mit unserer spielerischen Leistung zufrieden. Man sieht, dass wir im Mittelfeld der Bayernliga gut mitspielen können", zeigte sich Jahn-Coach Christian Springer zufrieden. Auf Seiten des FSV war man nicht ganz einverstanden mit dem Spielverlauf. "Ab der ersten Roten Karte haben wir weniger investiert, letztendlich hat sich Forchheim den Punkt verdient", sagte Normann Wagner.



Erlangen-Bruck: Beck - Bauernschmitt, Hinrichs, Viereckl, Özdemir, Zenginer (71. Uluca), Basener (78. Arapoglu), Djonbalic (85. Drießlein), Lunz, Jäckel, Seybold



Jahn Forchheim: Stahl - Gumbrecht, Weiler, Mai, Güngör, Müller (82. Ar. Selmani), Ad. Selmani, Schäferlein, Nagengast (71. Hagen), Mönius, Wartenfelser

SR: Sebastian Weber (Presseck) / Zus.: 400 / Tore: 0:1 Hinrichs (11., ET), 1:1 Zenginer (23.), 2:1 Hinrichs (52.), 2:2 Nagengast (60.) / Rot: -- / Weiler (66.), Gumbrecht (83.)