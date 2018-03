Jahn Forchheim hat Lust auf viel mehr

Weil an Ostern kein Doppelspieltag angesetzt ist, finden im Spielkreis Erlangen/Pegnitzgrund nur vereinzelte Spiele statt. Diese haben es zum Teil aber in sich, wie das Topspiel in der Kreisliga 1 zwischen Buckenhofen und Oesdorf oder das Derby in der Kreisklasse 2 zwischen Poxdorf und Effeltrich. Eine große Zuschauerkulisse wird auch in der Kreisklasse Bamberg 2 am Montag erwartet, wenn der SC Heiligenstadt zum Lokalschlager den ASV Aufseß erwartet.



In der Bayernliga ist die SpVgg Jahn Forchheim nur einmal gefordert und bekommt es am Samstag auf heimischem Geläuf mit Bayern Hof zu tun.



Bayernliga

SpVgg Jahn Forchheim (9.) -Bayern Hof (11.)

Vier Punkte sammelte der Jahn nach der Winterpause und will auch daheim gegen Bayern Hof am Samstag um 15 Uhr einen Sieg einfahren. "Mit Hof erwarten wir einen sehr spiel- und kampfstarken Gegner, der zu Beginn der Vorrunde weit unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, aber zum Ende des letzten Jahres - abgesehen vom Spiel in Eltersdorf - eine Serie starten und die untere Tabellenregion verlassen konnte", erklärt Spielleiter Mesut Kimiz. Aktuell befindet sich Hof mit 28 Punkten auf Platz 11. "Wir sind Neunter mit 33 Punkten, haben aber zwei Spiele mehr als Hof absolviert. Wenn Hof also seine Nachholspiele positiv gestaltet, wird es weiter in der Tabelle nach oben wandern und kommt damit auch wieder in die Region, in der sich dieser Traditionsverein sieht und hingehört", so Kimiz weiter, der sich besonders gerne an den 4:3-Auswärtssieg im Hinspiel erinnert: "Das war eines der verrücktesten Spiele, das ich jemals erlebt habe. Von Anfang an ein offener Schlagabtausch, mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Geprägt war das Spiel aber auch von viel Kampf und vielen Fouls, woraus dann auch drei Rote Karten resultierten. Zum Schluss wurde das Spiel sehr hektisch."

Kimiz geht davon aus, dass Hof im Rückspiel anders auftreten wird als an der Grünen Au. "Sie werden mit Sicherheit anders in das Spiel gehen, da sie uns als Aufsteiger nicht mehr unterschätzen werden. Weiter kann man bei den Hofern langsam die Handschrift von Alex Spindler erkennen. Die positiven Ergebnisse zum Ende des letzten Jahres bestätigen das natürlich. In der Defensive wird es für uns wichtig sein, Topstürmer Tomas Petracek irgendwie aus dem Spiel zu nehmen. Im Hinspiel hatten wir sehr große Probleme mit ihm. Wir dürfen uns aber auch nicht zu sehr mit ihm beschäftigen, da die Bayern auch andere gefährliche Spieler haben. Hof ist ein dicker Brocken. Deshalb gehen wir mit viel Demut und Respekt ins Spiel." BB



Kreisliga 1 ER/PEG

DJK-SC Oesdorf (5.) - SV Buckenhofen (1.)

Es wird ein Klassentreffen geben am Montag um 16 Uhr beim Spitzenspiel der Kreisliga 1. Viele Akteure beider Mannschaften spielten einst zusammen beim Baiersdorfer SV unter Trainer Helmut Wolff, der bekanntlich aktuell den Tabellenführer aus Buckenhofen trainiert. Mit einem Sieg könnte der Primus seinen Vorsprung auf Zeckern auf fünf Punkte ausbauen. Patzen darf der SVB aber nicht, Zeckern hat nach dem Spiel zwei Nachholtermine in der Hinterhand. Oesdorf hat hingegen nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun und kann entspannt aufspielen - vielleicht ein kleiner Vorteil für die Heimelf, die aber dem Tabellenführer ein Schnippchen schlagen will. BB



Kreisklasse 2 ER/PEG

SV Poxdorf (8.) - SpVgg Effeltrich (9.)

Für die SpVgg Effeltrich begann der Start ins Jahr 2018 durchwachsen. Ein Sieg aus drei Spielen trübte die positiven Eindrücke der Vorbereitung, Co-Trainer Daniel Baumgärtner zieht eine selbstkritische Bilanz: "Eigentlich war mehr drin. Speziell gegen Hausen, die nun ihre einzigen beiden Siege gegen uns holten, haben wir mit einem Dreier gerechnet", erklärt der 28-Jährige. "Schade, denn die Vorbereitung war von der Beteiligung her wirklich top." Der jüngste Sieg gegen Dürrbrunn kam gerade recht, denn am Samstag um 16 Uhr steht das Nachbarschaftsduell mit Poxdorf auf dem Programm. Für Baumgärtner spielen die letzten Niederlagen keine Rolle. "Es ist ein Derby und das setzt ungeahnte Kräfte und Motivation frei. Da kann alles passieren", weiß der Angreifer. "Auch in Effeltrich spricht jeder über das Spiel. Wir wollen die Sache mit breiter Brust angehen und sind heiß. Samstagnachmittag und dann ein solches Derby - eigentlich gibt es für einen Fußballer nichts Schöneres." mho



A-Klasse 3 ER/PEG

TSV Gräfenberg (2.) -SG Pinzberg/Gosberg (7.)

Der gastgebende Favorit möchte mit einem Dreier am Spitzenreiter aus Pretzfeld dranbleiben, während die SG mit einem Auswärtserfolg am Montag um 16 Uhr wieder Anschluss an die Aufstiegsplätze herstellen könnte. Nicht nur aufgrund der Tabellenkonstellation geht der TSV als Favorit ins Spiel, Gräfenberg stellte auch die beste Abwehrreihe der Liga stellt. Trotzdem verlief das Hinspiel äußerst knapp, der TSV gewann nach Rückstand mit 2:1. Das Duell ist auch das Aufeinandertreffen der zwei formstärksten Teams der Liga. Während Gräfenberg zehn Punkte aus vier Partien holte, gewann Pinzberg im selben Zeitraum dreimal. TSV-Trainer Christian Kuschnig erwartet eine enge Partie: "Auf uns wartet eine schwierige Aufgabe, da Pinzberg ein unangenehmer Gegner ist. Sie haben gute Einzelspieler und sind, genauso wie wir, in einer guten Form. Es werden zwei ähnlich starke Teams aufeinandertreffen, das Quäntchen Glück könnte entscheidend sein." ffr



Kreisklasse Bamberg 2

SC Heiligenstadt (1.) - ASV Aufseß (9.)

Zum Abschluss des langen Osterwochenendes im Bamberger Spielkreis trifft der SC Heiligenstadt am Montag um 15 Uhr vor heimischer Kulisse auf den Lokalrivalen ASV Aufseß. Die Gäste haben sich nach schwachem Saisonstart konstant gesteigert und liegen nach dem unglücklichen 3:3 am Sonntag gegen Merkendorf II auf dem neunten Platz. Elf Punkte beträgt indes der Vorsprung der Schnecken auf die Verfolger, dennoch mahnt Spielertrainer Johannes Veth vor dem Derby: "Wir müssen uns gegen Aufseß strecken, das ist ein starker Gegner, der uns das Leben sehr schwer machen wird." Während Heiligenstadt am Karsamstag spielfrei hat, muss der ASV im Nachholspiel bei der DJK Don Bosco III antreten, ein Umstand, den Veth als "komfortable Situation für uns" bezeichnet. Gästetrainer Martin Taschner geht die Partien kämpferisch an. "Beide Spiele werden schwer, aber wir sind heiß auf das Derby.", sagt er. kow