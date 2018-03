Jahn Forchheim bietet Eltersdorf Paroli

Die SpVgg Jahn hat nach vier Partien ohne Niederlage wieder ein Bayernliga-Spiel verloren. Kein Wunder, schließlich ging es gegen den Tabellenführer, mögen Leute denken, die nicht dabei waren. Doch der Aufsteiger lieferte dem SC Eltersdorf vor 600 Zuschauern - darunter Roberto Hilbert - eine Begegnung auf Augenhöhe. Die erste Halbzeit glich einem Spitzenspiel, dabei steht dieses den Gästen eigentlich erst am kommenden Freitag bevor. "Das war ein Warnschuss zur rechten Zeit", sagte SCE-Trainer Bernd Eigner mit Blick auf das Duell seines Teams mit Viktoria Aschaffenburg.



SpVgg Jahn Forchheim - SC Eltersdorf 0:2

Zu-Spät-Kommer verpassten vermutlich eine Schlüsselszene: Andi Mönius tankte sich in der ersten Minute bis zur Grundlinie durch und lief in den Strafraum, Oliver Janz blieb nur ein Foul übrig. Der bestens postierte Referee ließ zum Entsetzen der Forchheimer laufen. "Wenn er den Elfer pfeift, kannst du Eltersdorf ganz anders bespielen", haderte Jahn-Coach Christian Springer nach Spielende. Das Pech blieb den Hausherren treu. Jens Wartenfelser präsentierte sich bei einem zu kurz geratenen Rückpass hellwach, luchste Ex-Jahn-Keeper Tugay Akbakla das Leder vom Fuß, setzte Selbiges aus spitzem Winkel aber ans Außennetz (13.).



Der Tabellenführer reagierte kaltschnäuzig. Nach einem Doppelpass mit Sven Röwe netzte Bastian Herzner ein (15.). Torwart Patrick Oeser war noch dran. Auf der anderen Seite agierte Sebastian Lindner gegen SpVgg-Kapitän Sebastian Schäferlein recht ungestüm, den unverkennbaren Vorteil - Wartenfelser marschierte Richtung SC-Gehäuse - pfiff der Schiedsrichter zurück. Den Freistoß aus 18 Metern jagte Steffen Müller an den Pfosten (23.). Wie man es besser macht, zeigten wiederum die Eltersdorfer: Manuel Starks Spannschuss wurde leicht abgefälscht und fand den Weg am in die andere Ecke hechtenden Oeser vorbei (32.). "Manch einer sagt glücklich, manch einer sagt effektiv", erklärte Eigner. Zufrieden war der einstige Springer-Teamkollege beim FC St. Pauli bis dahin nicht. Zumal auch die Erlanger einen Strafstoß hätten kriegen können, als Patrick Mai sowie der frühere Buckenhofener und Eggolsheimer Adrian Grinjuks aufeinandertrafen (38.).



Einmal noch schnupperte der Jahn am Erfolgserlebnis: Acht Minuten nach der Pause scheiterte erneut Wartenfelser knapp. Dann zeichnete sich die Niederlage ab. Eltersdorf ist sicher nicht der Gegner, gegen den ein Aufsteiger punkten muss, doch dann wurde es ganz bitter für Forchheim: Der vom SCE gekommene und gerade genesene Patrick Hagen riss sich vermutlich erneut das Außenband des Sprunggelenks. In der Schlussphase hätten die Gäste das Ergebnis in die Höhe schrauben können: Die Joker Patrick Schwesinger und Tobias Herzner verpassten das 3:0 jedoch am Ende der deutlich schwächeren zweiten 45 Minuten.



"Willst du den Tabellenführer schlagen, muss alles passen. Aber wir haben gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können", sagte ein nicht unzufriedener Jahn-Coach. Da Erlangen-Bruck im Aufsteigerduell mit Gebenbach knapp die Oberhand behielt, bleibt die mit beiden punktgleiche SpVgg bester Neuling.

SpVgg: Oeser - Weiler, Güngör, Patrick Mai, Jerundow (79. Artan Selmani) Schäferlein (84. Calinoiu, Hagen (60. Friedrich), Steiner, Müller, Wartenfelser, Mönius

SCE: Akbakla - Lindner (71. Dipanov), Kind, Janz, Fuchs, Dotterweich, Göbhardt, Stark, Grinjuks, Röwe (66. Tobias Herzner), Bastian Herzner (78. Schwesinger)

SR: Björn Söllner / Zus.: 600