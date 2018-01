Hiltl landet wieder in Ebs

Im Sommer sorgte er in der buchstäblich letzten halben Stunde der Kreisklassen-Saison als Trainer der SpVgg Heroldsbach/Thurn noch dafür, dass der TSV Ebermannstadt um Haaresbreite am

Aufstieg in die Kreisliga vorbeischlitterte, nun kehrt Stefan Hiltl als Trainer zu dem Verein zurück, für den er in den 90er Jahren noch selbst die Fußballstiefel schnürte. Nachdem sich die Ebser und ihr derzeitiger Coach Roland Beck vor knapp zwei Wochen darauf verständigten, die erfolgreiche Zusammenarbeit am Ende der Runde in der Kreisklasse 2 zu beenden, erstellten die Verantwortlichen ein Anforderungsprofil und sondierten den Markt.



Hiltl, dessen Abschied aus Heroldsbach auch schon länger feststand, war von Anfang an im Rennen. Die beiderseitigen Vorstellungen passen gut zusammen, die Gespräche waren sehr schnell von Erfolg gekrönt, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Hiltl wurde der Mannschaft am Freitag als neuer Trainer ab der kommenden Saison vorgestellt.