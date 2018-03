HC Forchheim bezwingt den Spitzenreiter

Die seit drei Spielen sieglosen Handballerinnen des HC Forchheim trafen auf den seit dem zweiten Spieltag nicht mehr unterlegenen Spitzenreiter der Bezirksoberliga. Dass die kleine Negativserie der "Flippers" und die fünf Monate dauernde Erfolgsserie der TS Herzogenaurach II reißen würden, war nicht wirklich zu erwarten. Doch die Gastgeberinnen belehrten die Zuschauer eines Besseren.

Auswirkungen auf die Tabelle hat der Überraschungssieg indes kaum. Der HC steht nach einem körper- und kampfbetonten Spiel noch immer nur einen Platz über der Abstiegszone. Die Drittliga-Reserve bleibt trotz des zweiten Ausrutschers auf Titel- und Aufstiegskurs.



HC Forchheim - TS Herzogenaurach II 24:22

Der Beginn der Partie war von Nervosität auf beiden Seiten geprägt, so gelang der erste Treffer erst nach drei Minuten. In der Folge zeigte sich aber, dass die "Flippers" das Angriffsspiel der Herzogenauracherinnen im Griff hatten. Immer wieder gelang es ihnen, den Spielfluss des Favoriten zu unterbrechen. In der Offensive wurden die gewonnenen Bälle trotz guter und klarer Möglichkeiten aber nicht in Tore umgemünzt. So sah sich der HC nach zehn Minuten einem 2:3-Rückstand gegenüber.



Sieben HC-Treffer am Stück

Von nun an klappte es auch im Angriff besser, die Gastgeberinnen erzielten vier Tore in Folge (6:3) und zwangen den Primus zum Timeout. Anders als in früheren Partien ließen sich die Oberfränkinnen diesmal jedoch nicht aus der Ruhe bringen und erzielten, begünstigt durch zwei Zeitstrafen auf Herzogenauracher Seite, weitere drei Treffer am Stück (9:3). Danach kam die Turnerschaft etwas besser ins Spiel. An der deutlichen Führung änderte sich aber nichts. Im Gegenteil: Forchheim ging mit einem Sieben-Tore-Vorsprung in die Kabine (14:7).



Dass ein Handballspiel auch mit einem deutlichen Vorsprung zur Pause noch nicht entschieden ist, erfuhren die HClerinnen in dieser Saison des Öfteren schmerzhaft. Daher war die Aufgabe für die zweite Halbzeit klar. Herzogenaurach kam wie erwartet mit dem Willen aus der Kabine, das Spiel zu drehen. Die Gastgeberinnen hatten mit der auf eine 5:1-Formation umgestellten Abwehr der TSH Probleme. Zu ungenau waren nun die Zuspiele. Auch gelang es ihnen nicht, die Defensive der Gäste in Bewegung zu bringen. Die Folge daraus waren Ballverluste und einige schnelle Gegentore. So kam die Turnerschaft auf drei Tore heran (15:12).



In einer Auszeit appellierte Trainer Thomas Ihrke, nicht hektisch zu werden und wieder konsequenter in die Abwehr der Gegner zu stoßen. Dies beherzigten seine Spielerinnen und stoppten den Lauf der Herzogenauracherinnen. Bis zur 49. Minute hielt der HC einen Vier-Tore-Vorsprung (21:17). Doch dann folgte eine erneute Schwächephase der Forchheimerinnen, so dass die TSH auf einen Treffer verkürzte.



Die Butter blieb auf dem Brot

Das Spiel schien den Gastgeberinnen zu entgleiten. Zu oft hatten sie in solchen Situationen die Punkte abgegeben. Dieses Mal jedoch kam es anders: Die Mannschaft wollte nicht wieder als Verlierer vom Platz gehen. Mit dem unbedingten Willen, das Spiel für sich zu entscheiden, erkämpften sich die Damen wieder eine Zwei-Tore-Führung, die bis zum Schluss hielt und den ihnen im Kampf gegen den Abstieg etwas Luft gegenüber Verfolger Neunburg verschafft.



Über weite Strecken der Begegnung hatte der HC den Tabellenführer im Griff und bestimmte die Partie. Mit zwei Zählern Vorsprung auf die Gefahrenzone sowie drei Gegnern, die hinter Forchheim platziert sind, in den ausstehenden fünf Partien hat die Ihrke-Sieben den Klassenerhalt absolut in der eigenen Hand und dürfte mit viel Selbstvertrauen ins Duell bei Schlusslicht Eltersdorf am Sonntag gehen. red

HC Forchheim: Siebenhaar, Heid - Nemeth (2), Gareis, Gärtner (2), Sauer (5/4), Zettelmeier (1), Gößwein, Heilmann (2), Molls (5/2), Rothenbücher (1), Irnstorfer (3), Hoffmann (3), Kohnen