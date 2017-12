Hausgemachte Niederlage der HC-Damen

Die Zuschauer erlebten bei der 20:21-Niederlage der Damen vom HC Forchheim gegen Aufsteiger FC Neunburg in der Handball-Bezirksoberliga über die gesamte Spielzeit ein Wechselbad der Gefühle.



HC Forchheim - FC Neunburg 20:21

Nach einer 4:2-Führung verlor Forchheim den Faden und geriet bis Mitte der ersten Hälfte mit 4:8 in Rückstand. Mangelnde Chancenauswertung führte dazu, dass die "Flippers" fast fünf Minuten keinen Torerfolg verzeichnen konnten. So sah sich Trainer Thomas Ihrke gezwungen, in der 14. Minute eine Auszeit zu nehmen. Diese zeigte Wirkung, in der 21. Minute traf der HC zum Ausgleich (9:9). Dank einer guten Schlussphase, in der sich erneut die Schwestern Hannah und Theresa Nemeth als besonders treffsicher erwiesen, ging Forchheim mit einer 13:11-Führung in die Kabine.



Es galt nun, den Vorsprung auszubauen, was zunächst auch gelang (15:12). Im Anschluss waren die HC-Damen völlig von der Rolle, mehr als 13 Minuten gelang kein eigener Treffer. In dieser Phase wurden die in den Trainingseinheiten eingeübten Auslösehandlungen nicht konsequent genug umgesetzt. Man schloss oftmals zu überhastet ab, ohne sich gute Chancen erarbeitet zu haben. In der 46. Minute geriet Forchheim sogar in Rückstand (15:16).



Dadurch aufgewacht fanden die Damen wieder ins Spiel (19:17/51.). Jedoch kam nun erneut eine Phase, in der einfach kein Tor fallen wollte. Dadurch schafften die Gäste den 19:19-Ausgleich (55.) und erhöhten durch zwei weitere Treffer auf 19:21. Theresa Nemeth gelang noch der Anschluss zum 20:21, zu mehr reichte es allerdings nicht mehr.



Es bleibt festzuhalten, dass man den Gästen teilweise überlegen war und das Spiel für sich hätte entscheiden können. Die HC-Damen standen sich jedoch wie so oft selbst im Weg. Man darf es sich zukünftig nicht mehr erlauben, insgesamt über 25 Minuten der Spielzeit keinen Torerfolg zu verzeichnen. Immerhin nahm erfreulicherweise die langzeitverletzte Torhüterin Pia Siebenhaar wieder am Spielbetrieb teil. red

Forchheim: Heid, Siebenhaar - H. Nemeth (9), T. Nemeth (4), Irnstorfer (3), Gößwein (1), Heilmann (1), Schmitt (1), Hoffmann (1), Molls, Rothenbücher, Kohnen, Gareis