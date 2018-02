Habermann hängt vier Jahre dran

Meinungsbildung



Abschaffung der Sonderregelung auf Kreisebene im §34 SpO (Einsatz in verschiedenen Mannschaften:

Der §34 der Spielordnung ist sehr komplex. Er regelt den Einsatz von Spielern in verschiedenen Mannschaften des Vereins: Nach einem Einsatz eines Spielers in der ersten Halbzeit der höheren Mannschaft darf der Spieler in der unteren Mannschaft erst eingesetzt werden, wenn er zwei Meisterschaftsspiele in dieser unteren Mannschaft ausgesetzt hat. Die Einsatzbeschränkung endet in jedem Fall nach Ablauf von zehn Tagen. Allerdings gibt es eine Sonderregelung für Vereine, deren 1. Mannschaft maximal Kreisliga spielt und deren 2. Mannschaft in einer der untersten beiden Ligen spielt. Dann können sogar bis zu drei weitere beliebige Spieler aus der 1. Mannschaft eingesetzt werden - ohne Sperrfrist. Und diese Sonderregelung steht nun zur Diskussion.

Spielrecht von A-Junioren in Herren-Mannschaften:

Seit dem Verbandstagsbeschluss 2014 ist es nicht gestattet, A-Junioren des jüngeren Jahrgangs nach Vollendung ihres 18. Lebensjahrs bei den Herren einzusetzen. Ein Beispiel: Ein Spieler hat am 1.1.2000 Geburtstag, er gehört damit in der Saison 2017/18 dem jüngeren A-Junioren-Jahrgang an. Am 1.1.2018 wird er volljährig, darf aber erst 2018/19 bei den Herren eingesetzt werden. Ohne die Einschränkung im Spielrecht könnte er ab dem 1.1.2018 auch in der Herrenmannschaft eingesetzt werden. Diese Einschränkung steht nun wieder zur Diskussion. Vor allem ist es ein Thema, zu dem es auch vereinsintern zwischen Herren- und Jugendabteilung unterschiedliche Auffassungen gibt.

Erhöhung der Anzahl an Auswechselungen auf Kreisebene:

Das International Football Association Board (IFAB) hat den Verbänden mehr Spielraum eingeräumt und beschlossen, dass es künftig möglich ist, bis zu fünf Auswechslungen pro Team vorzunehmen. Für Bayern steht diese Erweiterung auf Kreisebene zur Diskussion. Wichtig: Diese Regelung hätte keinen Einfluss auf das bereits praktizierte Rückwechseln auf Kreisebene.

Kreisvorsitzender und Kreisspielleiter:

Kreisjugendleiter:

Beauftragte für den Frauen- und Mädchenfußball:

Schiedsrichterobmann:

Sportgerichtsvorsitzender:

Ehrenamtsbeauftragter: