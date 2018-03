Gerhard Pech pfeift auf Fußball-Verband

erhard Pech ist kürzlich von seinen Schiedsrichterkollegen nach langer Amtszeit als Bezirksschiedsrichterobmann (BSO) verabschiedet worden, mit Siegmar Seiferlein (Nürnberg) wurde auch gleich der Nachfolger gekürt. Allerdings sorgte das Fehlen eines Verbandsfunktionärs bei der Verabschiedung für deutlichen Unmut bei den Referees.



Bereits vor der Wahl hatte Seiferlein im Prinzip schon als neuer BSO festgestanden, die Delegierten aus den zwölf Schiedsrichtergruppen folgten dann dem Wahlvorschlag und stimmten einstimmig für den neuen Vorsitzenden der Schiedsrichter in Mittelfranken. Seit 1976 pfeift der Referee, der just an seinem 61. Geburtstag in das Amt gewählt wurde, und ist seit 2009 Mitglied im Bezirksschiedsrichterauschuss (BSA).



Neu im BSA ist nach dem Ausscheiden Pechs der 34-jährige Landesliga-Schiedsrichter Holger Hofmann aus Langenfeld. Weitere BSA-Mitglieder sind weiterhin Thomas Schrimpff (47, Roth) und Christiane Röhlin (34, Neuendettelsau) als Frauenbeauftragte.



Kritik am Verband

Pech hatte jüngst noch einmal seinen Unmut über den Verband Luft gemacht und sich massiv beschwert. "Man darf nicht mehr kritisch sein, dass ist nicht gewünscht und für mich schon frustrierend, wenn einem intern jegliche Motivation genommen wird. Ich fühle mich demontiert. 40 von 42 Jahren waren in Ordnung, aber zuletzt wurden mir intern neue Brocken vor die Füße geworfen", sagte der 68-Jährige und dürfte sich nach seiner Verabschiedung bestätigt gesehen haben: Weder vom Bezirk noch vom Verband war ein Vertreter anwesend und verabschiedete den Langzeitfunktionär gebührend.



"Das war nicht in Ordnung. Ich denke, wenn jemand 42 Jahre für den Verband geopfert hat, dann kann man diesen Menschen auch gebührend verabschieden. Das hat auch etwas mit Respekt zu tun", sagte Stefan Stadelmann, der Gruppenschiedsrichterobmann (GSO) aus dem Spielkreis Erlangen-Pegnitzgrund: "Egal, wie kritisch Gerhard Pech in den letzten Jahren gegenüber dem Verband war, aber das gehört sich einfach, dass jemand kommt und ihn verabschiedet." Dass der ehemalige Funktionär hingegen hohes Ansehen bei seinen Schirikollegen genießt, zeigt nicht nur die Ernennung zum "Ehren-BSO", sondern auch die Worte von Stadelmann: "Gerhard hat sich als Obmann immer für uns und unsere Belange eingesetzt. Er war immer für uns da."



Eigentlich hätte der Bezirksvorsitzende Dieter Habermann die Verabschiedung vornehmen sollen, konnte aber aufgrund eines schweren Krankheitsfalls in der Familie kurzfristig doch nicht kommen. Und Bezirksspielleiter Ludwig Beer war zeitgleich mit Türkspor Nürnberg bei der süddeutschen Futsalmeisterschaft in Regensburg. Dennoch muss sich der Verband schon die Frage gefallen lassen, ob es die richtige Vorgehensweise ist, einen verdienten Funktionär ohne richtige Verabschiedung oder zumindest einer offiziellen Nachricht gehen zu lassen. Schließlich widerspricht dieses Verhalten den Worten des Verbandspräsidenten Rainer Koch am Kreistag in Röthenbach, Worte, die zwar an die Vereine gerichtet waren, aber auch auf das Schiedsrichterwesen umzumünzen sind. " Wenn im Verein ein Klima herrscht, in dem sich alle wohlfühlen, wenn Menschen für ihre Arbeit gelobt werden, wenn das Motto 'Fußball füreinander miteinander' aktiv gelebt wird - dann entstehen auch persönliche Beziehungen. Und dann tut man sich auch leichter, Personen für ein Ehrenamt zu begeistern. Man muss sie dann nur fragen", sagte Koch dort.



Da wäre eine angemessene Verabschiedung und ein Lob von höchster Stelle für die Amtszeit von Pech wohl genau das richtige Verhalten gewesen. Dass Pech dem Bezirkstag wohl fernbleiben wird, dürfte da kaum überraschen.





Bezirk Mittelfranken stellt sich neu auf

Beim 25. Bezirkstag in Mittelfranken stehen am Samstag ab 10 Uhr in Herzogenaurach die Zeichen auf Abschied. Denn die Führungsriege wird bis auf wenige Ausnahmen komplett neu besetzt.



Während der Bezirksvorsitzende Dieter Habermann, der 2016 nach dem überraschenden Tod von Peter Bursy den Posten übernommen hat, weiter an Bord bleibt und auch Thomas Zankl weiterhin als Bezirksjuniorenleiter fungierten wird, haben Bezirksspielleiter Ludwig Beer und Bezirksschiedsrichter-obmann Gerhard Pech ihren Abschied bereits verkündet. Außerdem wird Manfred Zimmermann nach 32 Jahren Sportgerichtstätigkeit als Vorsitzender des Bezirkssportgericht seinen Posten abgeben, auch Heinz Frühbeißer wird sich nicht mehr als Bezirksseniorenspielleiter zur Verfügung stellen. Obendrein wird auch der Bezirksvorsitzende im Frauen- und Mädchenausschuss Bernd Schreiber ausscheiden.



Hofmann soll Beer nachfolgen

Die Nachfolger stehen aber bereit: Auf Ludwig Beer soll Sandra Hofmann folgen, aktuell für Frauen- und Mädchenfußball im Kreis Neumarkt/Jura zuständig. Thomas Zöllner (Schwabach) wird im Bezirkssportgericht vom Beisitzer zum Vorsitzenden, für die Nachfolge bei den Senioren steht Thomas Jäger (Kreisvorsitzender Neumarkt/ Jura) zur Verfügung. Kornelia Bayer wird die Belange des Frauen- und Mädchenfußballs im Bezirk vertreten, nachdem sie jene Rolle im Kreis Nürnberg/Frankenhöhe innehatte. Freilich müssen die Kandidaten durch den Bezirkstag erst noch offiziell gewählt werden.



Meinungsbild gefragt

Ihre Stimme dürfen die Delegierten auch in einem anderen Zusammenhang abgeben. Nachdem auf den 22 Kreistagen die Themen "Abschaffung der Sonderregelung auf Kreisebene im § 34 Spielordnung" und "Erhöhung der Anzahl an Auswechslungen auf Kreisebene" abgefragt wurden, wird am Bezirkstag erneut ein Meinungsbild zum Thema "Spielrecht von A-Junioren in Herren-Mannschaften" eingeholt. Zusätzlich wird nun über das Thema "Spielsperre nach Gelb-Roter Karte" entschieden. maga