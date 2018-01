Geballte Power aus Ebermannstadt

Die Revanche ist geglückt - und wie: Den Bezirksliga-Korbjägern des TSV Ebermannstadt gelang ein deutlicher 113:46-Heimsieg gegen den Tabellennachbarn aus Ludwigsstadt. Im Hinspiel kassierte Ebs eine knappe Niederlage. Ein konzentriertes und entschlossenes Auftreten war der Grundstein für den höchsten Saison-Heimsieg.



TSV Ebermannstadt -TSV Ludwigsstadt 113:46

Der TSV erspielte sich schnell eine 19:4-Führung, war in der Defense aggressiv und treffsicher im Angriff. Routinier Thomas Kurth ließ die Fans mit seinen Dreiern gleich zwei Mal jubeln, auch die Würfe seine Mitstreiter fanden ihr Ziel. Allein im ersten Viertel (28:9) trafen die Ebser fünf Dreier und machten im zweiten Abschnitt so weiter.



Auch Wechsel von Systemen und Spielern taten dem Spielfluss der Hausherren keinen Abbruch, zur Spielmitte war die Partie bei 30 Punkten Differenz bereits entschieden (49:19).



Trotzdem nahm der TSV nicht den Fuß vom Gaspedal. Angeführt vom nicht zu haltenden Kilian Hack und vom ebenfalls starken Florian Glöckner spielten die Männer in Blau-Weiß weiter konzentriert, blieben dabei aber stets teamorientiert. Mit dem immer höheren Punkteabstand stieg auch der Frust der Gäste. Dieser richtete sich vor allem gegen die Unparteiischen und wurde von diesen nach einigen Mahnungen konsequent mit technischen Fouls bemessen. Zum Ende des dritten Viertels wuchs der Vorsprung auf beachtliche 79:35.



Ein ähnliches Bild gab es im letzten Abschnitt: Während die Gastgeber sich auf das Punktesammeln konzentrierten, legten die Gäste das Augenmerk auf das Lamentieren. Zwei Dreier und ein Korbleger von David Schneider ebneten den Weg zum Knacken der 100-Punkte-Marke. Ein paar Momente später war es Kilian Hack, der "Man of the Match", der mit einem tollen Korbabschluss die Stadthalle zum kollektiven Jubeln brachte. Nach 40 Minuten stand ein überdeutlicher 113:46-Sieg.



Nächste Woche bei Maintal Hassberge soll an diese Leistung angeknüpft werden, dann auch mit Rückkehrer und Leistungsträger Thomas Dippold.

OH

TSV Ebermannstadt: Schneider (21), Günther, Stader (2), Blos (8), Glöckner (15), Hack (27), Kurth (13), Metzner (14), Deinhardt (7), Schnell (6).