Freundschaft pausiert für 90 Minuten

Sie kennen sich bestens: Wenn der FSV Erlangen-Bruck am Samstag um 14 Uhr die SpVgg Jahn Forchheim in der Bayernliga empfängt, gibt es keine großen Geheimnisse. Etliche Spieler haben eine gemeinsame, sportliche Vergangenheit. Von einem Freundschaftsspiel ist die Partie aber weit entfernt - dafür sorgt schon die Ausgangslage.



Bayernliga

FSV Erlangen-Bruck (8.) -SpVgg Jahn Forchheim (9.)

Beim Jahn herrschte große Erleichterung, das 2:1 gegen den FC Schweinfurt 05 II kam just zur rechten Zeit. Zuvor hatte die SpVgg vier Spiele in Folge verloren, die Abstiegszone rückte bedrohlich nahe. Nun sind es wieder acht Zähler Vorsprung auf den 1. FC Sand, der den ersten Abstiegsplatz einnimmt.



Wie es sich anfühlt, im Tabellenkeller festzusitzen, hat der FSV Erlangen-Bruck zu Beginn der Saison gemerkt, legte ab Mitte August aber eine Erfolgsserie hin und steht aktuell mit einem Punkt mehr vor dem Jahn auf Platz (8.).



Die Unentschieden stören

Aber: Seit mittlerweile fünf Spielen wartet der Neuling auf einen Sieg, vor allem die Unentschieden bremsten einen weiteren Höhenflug der Brucker aus. Gegen Eltersdorf (1:1) und Ammerthal (2:2) langte es ebenso nur zu einer Punkteteilung wie bei der Reserve der Würzburger Kickers (1:1).



"Wir stehen aber immer noch sehr gut da, es hätte schon schlechter laufen können", sagt Tom Jäckel, Stürmer beim FSV und einst in Diensten des Jahn. Nach langer Verletzungspause kommt der Stoßstürmer immer besser in Tritt, seit dem 13. Spieltag mischt Jäckel wieder mit, kann inzwischen über die volle Distanz gehen und steuerte in acht Spielen zwei Tore bei. "Ich bin mit Sicherheit noch nicht bei 100 Prozent, aber das Wichtigste ist, dass das Knie hält. Ich hoffe, dass ich nach der Winterpause und einer verletzungsfreien Vorbereitung dann in Top-Form bin", sagt Jäckel, der dem Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub freudig entgegenblickt. Beim Hinspiel fehlte der 30-Jährige noch verletzt. "Damals sind wir schnell in Führung gegangen, haben aber danach das Fußballspielen eingestellt", erinnert sich Jäckel an die 2:4-Niederlage. Inzwischen sei der FSV aber deutlich gefestigter.



Mit einem Sieg könnte der FSV die eigene Durststrecke beenden, der letzte Sieg gegen Sand ist über vier Wochen her, und Jäckel könnte entspannt seinen 30. Geburtstag nachfeiern. "Der Jahn hat im Gegensatz zu uns eine Mannschaft, in der viele Spieler Tore machen können, bei uns trifft ja nur der Oli Seybold regelmäßig", so Jäckel. In der Tat verteilen sich die FSV-Tore äußerst einseitig. Seybold, auch ein Ex-Jahnler, hat 18 Mal geknipst, danach kommt lange Zeit niemand. Sieben Akteure stehen derzeit bei zwei Treffern, dazu gehört auch Jäckel. Der FSV wird zudem auf seine Heimstärke bauen, 24 seiner 29 Punkte holte Bruck auf eigenem Geläuf. "Ich kann gar nicht genau sagen, warum wir daheim so punkten. Ich denke, wir gehen da mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein raus."



Neue Rolle für Seybold

Zwar hat Jäckel erst zwei Treffer erzielt, dafür trifft aber Seybold in regelmäßiger Folge. "Er braucht wenige Chancen", lobt Jäckel seinen Kollegen, der jetzt wieder in eine andere Rolle schlüpft. "Wenn ich im Zentrum spiele, geht Oli auf die Zehn oder auf die Außenbahn. Aber er kann eigentlich überall spielen - und egal wo, er trifft auf jeder Position."



Das wird Forchheim natürlich verhindern wollen. Die Möglichkeit dazu werden sie wohl auch bekommen, denn die Partie soll definitiv stattfinden. "Wir sind sehr optimistisch. Ich weiß natürlich nicht, was sein wird, wenn über Nacht große Niederschläge einsetzen. Aber wir wollen das Derby auf jeden Fall durchziehen", bekräftigte FSV-Abteilungsleiter Michael Enzi am Freitagabend. BB/red