Erst die U17-Stars, dann Jahn Forchheim

Es mag sicher nicht das beste Wetter sein, um sich stundenlang die Beine neben einem Fußball-Platz in den Bauch zu stehen: Andererseits finden auf dem Kunstrasen-Platz des SV Hallstadt (Am Sportplatz 26) am heutigen Samstag zwei Testspiele statt, deren Besuch sich für den interessierten Zuschauer durchaus lohnen könnte: Zuerst treffen um 13 Uhr die U17-Bundesliga-Teams von RB Leipzig und FC Augsburg aufeinander. Direkt im Anschluss um 15 Uhr misst sich die SpVgg Jahn Forchheim in der Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde in der Bayernliga mit Landesligist SV Memmelsdorf.



Künftige Nationalspieler?

Nicht nur sportlich gesehen, sondern auch von den Möglichkeiten bewegen sich die beiden U17-Teams in Dimensionen, von denen man in hiesigen Regionen nur träumen kann. Vor allem, was RB betrifft. Die Leipziger verpflichteten vor der Saison den Norweger Noah-Jean Holm von Strömsgodset IF für über eine halbe Million Euro. Das Team liegt in der Nordost-Staffel auf Platz 1, Augsburg belegt im Süd/Südwesten Rang 10.



Bei den Leipzigern stehen zahlreiche U-Nationalspieler im Kader: Fabrice Hartmann, Anton Rücker, Tom Krauß, Oliver Bias (Deutschland, U17), Dennis Borkowski (Deutschland, U16), Mateusz Mackowiak (Polen, U17) oder Noah-Jean Holm (Norwegen, U17).



Ein Besuch lohnt sich bestimmt, schließlich könnte der eine oder andere Akteur in nicht allzu ferner Zukunft im Profifußball zu sehen sein. red