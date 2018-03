Erfahrung schlägt jugendlichen Elan

Gerade eine einzige Begegnung mit Beteiligung von Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet fand über die Fußball-A-Klassen des Spielkreises Erlangen/Pegnitzgrund hinweg statt. Glück für den Fränkischen Tag, dass wir unseren Reporter ausgerechnet dorthin geschickt hatten.



A-Klasse 3 ER/PEG: FC Thuisbrunn - SV Mittelehrenbach 2:3

Die Ausgangslage beim "inFranken-Kick" aus der A-Klasse 3 zwischen dem FC Thuisbrunn und dem SV Mittelehrenbach war klar: Der Sieger rückt näher an die Tabellenspitze heran, der Verlierer muss erst seine Wunden lecken und auf die anderen Ergebnisse schielen. Während der FC seine blendende Frühform mit dem 7:0-Kantersieg gegen Stöckach in der Vorwoche unterstrich und bis auf drei Zähler an Reuth und Gräfenberg herankam, konnten die Gäste kein einziges Vorbereitungsspiel austragen und gingen quasi jungfräulich in die Partie.



Das Verfolgerduell hätte wohl deutlich mehr Publikum als die 65 Zuschauer gehabt, die der plötzlich einbrechenden sibirischen Kälte trotzten. Der recht ungemütliche Eiswind brachte aber auch die Spieler an ihre Grenzen. Gästetrainer Tobias Meixner musste sich nach Spielende erst im Kabinengang aufwärmen, da er durch die von der Kälte erlahmte Kaumuskulatur kaum sprechen konnte. Dass seine Truppe heute hier etwas reißen will, war spätestens klar, als die Bässe der Aufpeitsch-Musik von "Manowar" vor Anpfiff durch die Kabinentür bis in den Flur donnerten. Die Gastgeber waren zu diesem Zeitpunkt längst am Platz und spulten ihr Aufwärmprogramm ab.



Schon kurz nach Spielbeginn wurden die Pläne der beiden Mannschaften ersichtlich. Während die Gastgeber - gespickt mit vielen jungen Akteuren - versuchten, Ball und Gegner laufen zu lassen, beschränkten sich die tiefer stehenden Gäste damit, auf einen "tödlichen" Pass zu lauern. Schon die erste Aktion des SV zeigte dieses Strickmuster, als Benni Meixner auf Johannes Salb durchsteckte, aber FC-Keeper Robert Nagy ohne größere Probleme entschärfte (5.).



Ein gut vorgetragener Spielzug der Heimelf über mehrere Stationen brachte schnell die Führung: Steffen Staudinger setzte sich am rechten Flügel durch und Gästekeeper Alexander Brütting schien das Spielgerät bereits gefangen zu haben. Doch irgendwie flutschte es ihm aus den Fingern und der hellwache Fabian Beierlein staubte zum 1:0 ab (7.). Doch die Freude währte nicht lange - auch der Spielertrainerkollege auf der anderen Seite betätigte sich als Vorbereiter. Im Spielaufbau verloren die "Grünen" das Leder und der SV-Coach bediente den gestarteten Christian Kirchner durch die Gasse, der sich diese Gelegenheit zum Ausgleich per Flachschuss ins lange Eck nicht entgehen ließ (10.).



In der Folge agierten beide Reihen vorsichtiger, um keine Fehler zu machen, aber bei einem tollen Distanzschuss von Max Prütting machte SV-Keeper Brütting seinen Lapsus wieder wett und entschärfte das Geschoss mit den Fingerspitzen um den Pfosten (20.). Salb hatte danach - wieder prima angespielt - seine zweite Möglichkeit und vergab wiederum unkonzentriert (27.), während Tobias Prieß auf der anderen Seite Brütting fast mit einer direkt verwandelten Ecke überraschte (36.). Als Tobias Meixner abermals Salb auf die Reise schickte, schlenzte dieser nur um Zentimeter am langen Pfosten vorbei (42.). Mit dem Halbzeitpfiff hätte Staudinger eigentlich die FC-Führung erzielen müssen, sein Vollspann aus zehn Metern Schrägdistanz flog aber übers Quergestänge.



SVM generiert Überzahl

Nach dem Seitenwechsel standen die Gäste nicht mehr ganz so tief und erzielten durch geschicktes Verschieben öfters Überzahl im Mittelfeld. Die so gewonnenen Zweikämpfe nahmen den Gastgebern bald den Wind aus den Segeln - just in der Phase, als sie den SV vermeintlich in der Tasche hatten. Kurz nach Anpfiff kam Max Winter in einem undurchsichtigen Zweikampf mit Torhüter Nagy im Strafraum zu Fall. Die Gäste forderten Elfmeter, Referee André Helm aus Muggendorf ließ weiterspielen. Eine Flanke von Prieß fasste Staudinger direkt ab und Brütting betrieb auch hier Wiedergutmachung (49.).



Auf der anderen Seite steckte Benni Meixner auf seinen Coach durch und Tobias Meixner spitzelte an Nagy zur 2:1-Gästeführung vorbei (52.). Plötzlich tauchte Alexander Nagy frei vor Brütting auf, doch der SV-Keeper flog in die Ecke und wehrte toll ab (54.). Der Doppelschlag von Tobias Meixner vier Minuten nach seinem ersten Treffer schockte den FC. Dieses Mal über die rechte Seite schlug sein Flachschuss im langen Eck zum 1:3 ein (56.).



Die Heimelf schien ratlos, wie ihnen die Butter vom Brot genommen wird. Christian Kirchner hätte den Sack eine Viertelstunde vor Abpfiff fast zugemacht, er scheiterte jedoch am FC-Torwart. Dann kam bei Thuisbrunn auch noch Pech dazu. Simon König, der nach 70 Minuten in die Sturmspitze eingewechselt wurde, humpelte fünf Minuten später an den Oberschenkel greifend wieder hinaus. Ein kraftvoller Versuch von Staudinger aus der Distanz prallte an Brüttings Fäusten ab (78.) und als Tobias Meixner kurz vor dem Sechzehner Prieß über die Klinge springen ließ, gab es Freistoß. Der Gefoulte traf durch eine Lücke in der Mauer und verkürzte auf 2:3 (81.).



Es schien nochmals spannend zu werden, denn Tobias Meixner bekam kurz darauf die Ampelkarte (83.). Als zudem Winter mit Gelb-Rot (88.) frühzeitig zum Duschen musste, warf der FC alles nach vorne. Es reichte aber nicht mehr, die Gäste waren zu ausgebufft. Fazit: Für die junge Heimelf war das Spiel eine Lektion. Mittelehrenbach bleibt im Aufstiegsrennen und pirscht sich weiter nach vorne.



Stimmen zum Spiel:

Thuisbrunns Spielertrainer Steffen Staudinger war etwas verstimmt: "Die Niederlage war nicht nur äußerst unnötig, sondern eigentlich auch teils selbst verschuldet. Denn wir hatten insgesamt mehr vom Spiel und müssten bereits in der ersten Halbzeit klarer in Führung gehen. Doch wir haben zwei Mal im eigenen Spielaufbau den Ball leichtfertig verloren und so dem Gegner die Bahn freigemacht. Mittelehrenbach macht das brutal abgezockt, sie haben auf ihre Chance gelauert und wir haben sie ihnen gegeben. Danach machte der SV die Räume hinten dicht, gegen eine erfahrene Mannschaft wird es dann für meine jungen Leute schwer - trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit am Ende."



Mittelehrenbachs Spielertrainer Tobias Meixner sagte: "Ob wir verdient gewonnen haben, kann ich nicht eindeutig bejahen, denn Thuisbrunn hat sich als spielstarke Mannschaft gezeigt und war uns läuferisch in jedem Fall überlegen. Mehr Ballbesitz, denke ich, hatten sie auch. Aber das wussten wir ja zuvor und haben einen anderen Plan gehabt. Zumindest haben wir unsere Nadelstiche zum richtigen Zeitpunkt gesetzt, als sich der Gegner ziemlich sicher schien, uns niederzuringen. Durch eine Führung kann man als erfahrene Truppe ein junges Team ruhig ein wenig kommen lassen, aber durch unsere beiden Ampelkarten wurde es dann doch noch mal eng."



Die Statistik zum Spiel:

FCT: Robert Nagy - Schaffer, Andreas Hofmann, Dominik Hofmann, Beierlein, Staudinger, Bening, Alexander Nagy, Prieß, Schwandner, Prütting, (Simon König)

SVM: Brütting - Benjamin Meixner, Marcus Meixner, Johannes Meister, Schlegel, Daniel Kirchner, Tobias Meixner, Held, Christian Kirchner, Winter, Salb, (Kraft, Goethert)

Schiedsrichter: André Helm (SpVgg Muggendorf) / Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Beierlein (7.), 1:1 C. Kirchner (10.), 1:2/1:3 T. Meixner (52./56.), 2:3 Prieß (81.) / Gelb-Rot: T. Meixner (83.), Winter (88./beide SVM/beide Unsportlichkeit)