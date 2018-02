Ein Hauch von Weltklasse

Nichts zu holen gab es für die Tischtennis-Herren der DJK/SpVgg Effeltrich in der 3. Bundesliga Süd gegen den in Bestbesetzung angereisten TTC Wöschbach. Die Überraschung aus der Vorrunde konnten die Effeltricher nicht wiederholen und unterlagen mit 2:6.



3. Bundesliga Süd

DJK/SpVgg Effeltrich - TTC Wöschbach 2:6

Dabei begann der Abend im Effeltricher Gabledome noch sehr verheißungsvoll: Beide Effeltricher Doppel konnten in eindrucksoller Manier die Startschwierigkeiten der Gäste perfekt nutzen, so dass sowohl Guman/Jaslovsky als auch Zaus/ Rattasepp ihre Platte klar als Sieger verlassen konnten.

Doch dann kam der Wöschbach-Express ins Rollen: Sowohl der ehemalige Olympiateilnehmer Dimitrij Mazunov wie auch der Chinese Yong Fu waren nach den Doppeln wie ausgewechselt und ließen ihren Effeltricher Kontrahenten Martin Jaslovsky und Martin Guman kaum Möglichkeiten, das Spiel zu bestimmen. So gingen beide Einzel klar an die Gäste zum 2:2-Zwischenstand.



Marius Zaus lieferte sich anschließend einen Kampf auf Augenhöhe mit Petr Husnik, doch weil Zaus etliche Satzbälle zum 1:1 nicht nutzen konnte, war sein gewonnener dritter Durchgang nicht genug, um Husnik zu bezwingen. Auch Alexander Rattasepp lieferte eine starke Leistung gegen Roman Rosenberg ab, der aber noch immer eine kleine Schippe drauflegen konnte. So standen die Effeltricher vor dem Beginn der zweiten Einzelrunde eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand, hatte man doch die erste Einzelrunde im vorderen Paarkreuz schon klar verloren.



Doch die beiden "Martins" zeigten ihren ganzen Kampfgeist. Guman lag sogar mit 2:1-Sätzen gegen den Wöschbacher Spitzenmann Mazunov in Front. Am Nebentisch fand Jaslovsky nie wirklich ein Mittel gegen die starken Aufschläge des Chinesen Fu, aber mit viel Kampfgeist zwang er diesen trotzdem in den Entscheidungssatz. Doch als sein Mannschaftskollege Guman nach zwei äußerst unglücklichen Kantenbällen mit 10:12 im Entscheidungssatz gegen Mazunov verloren hatte, war auch die letzte Gegenwehr von Jaslovsky gegen Fu gebrochen.



Sturz auf Rang 8

Nach dieser Heimniederlage rutschten die Effeltricher in der Tabelle auf Platz 8 ab und müssen nun in den verbleibenden vier Begegnungen noch ein paar Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Die erste Chance dazu haben sie am 10. März beim FC Bayern München, dem man in der Vorrunde zumindest ein Unentschieden abringen konnte. Für die Unterstützung sorgt ein Fanbus, der die Effeltricher Schlachtenbummler in die bayerische Hauptstadt chauffiert. PL