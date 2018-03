Eggolsheim fegt Neustadt aus der Halle

Die Eggolsheimer Korbjäger haben den Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Bayernliga Nord endgültig angenommen. Zwei Wochen nach dem Erfolg gegen Weiden - dem ersten Sieg des Jahres - bezwangen sie den TTV Neustadt, der als Mitglied eines punktgleichen Spitzentrios im Aufstiegsrennen mitmischt. Der überzeugende Heimsieg mit 25 Zählern Unterschied bringt der DJK allerdings auch nur zwei Punkte.



Immerhin hat der Tabellenvorletzte erneut bewiesen, dass er nahzu mit jeder Mannschaft dieser Spielklasse mithalten und die nötigen Zähler für den Ligaverbleib in den ausstehenden drei Partien einfahren kann. Und das, obwohl die Gastgeber auf ihren "Vergnügungswart" Felix Hümmer und den verletzten Julian Roppelt verzichten mussten. Dieser kam stattdessen an der Trommel zum Einsatz.



DJK Eggolsheim - TTV Neustadt 82:57

Der Auftakt gestaltete sich eher zerfahren. Die DJK lief einem kleinen Rückstand hinterher und leistete sich in der Anfangsphase viele "Turnover" und Ballverluste. Rodelio Arcilla glänzte mit Drei-Punkt-Würfen und hielt Eggolsheim im Spiel, das nach dem ersten Viertel nur mit 17:18 zurücklag.



Im zweiten Abschnitt brachten die Eggerbacher den Offensivmotor langsam ins Rollen. Zwei Dreier von Hagen Rothe und einer von Alexander Flügel sowie sechs Korberfolge von Hüne Alexander Roppelt brachten die Hausherren erstmals zweistellig in Führung. Zum Pausentee stand es 40:27. Spätestens jetzt glaubten auch die 80 Zuschauer in der Eggerbachhalle an das Wunder.



Wer dachte, die DJK würde standesgemäß im dritten Viertel einbrechen, der irrte, denn nun zeigte das junge Team von Trainer Alfred Stephan, welches Potenzial in ihm steckt. Mit großem Willen in der Defense und guter Ballbewegung im Angriff brachten die Gastgeber das Publikum mittels eines 15:0- Laufs zum 65:32 zum Toben. Der zweite Sieg des Kalenderjahres war vorzeitig eingetütet.



Vor allem Elias Schuler hatte vorne das Kommando. Er schnappte sich etliche Offensivrebounds und verbuchte acht seiner zehn Punkte in dieser Phase. Auch Rothe bekamen die Neustadter kaum in den Griff, so dass er in den 40 Minuten vier Mal von jenseits der 6,75 Meter traf. Coach Stephan konnte es sich gegen den haushohen Favoriten sogar erlauben, den Ergänzungsspielern Einsatzzeit zu geben. So gab David Schwarzmann sein Debüt und der immer besser aufspielende "Rookie" Nico Winkler zeigte sein Können.



Vom Abpfiff direkt zum Jump

Niklas Möhrlein, der wenige Stunden zuvor 77 Minuten für die DJK Don Bosco Bamberg in der Fußball-Bayernliga auf dem Platz des FC Schweinfurt gestanden hatte, wirkte dennoch frisch. Der Gegner von der Aisch betrieb im Schlussviertel lediglich noch etwas Ergebniskosmetik. Die Routiniers Rothe und Roppelt sorgten aber dafür, dass ein Polster von 25 Punkten bestehen blieb.

"Hier regiert die DJK", hallte es von der Tribüne. Nach so einem Spiel fällt es schwer zu glauben, dass an dieser Stätte in der kommenden Saison nur noch Landesliga-Basketball gespielt werden könnte. Stephan holte seine Schützlinge aber schnell auf den Boden der Tatsachen: "Das Spiel ist gewonnen, doch der Kampf um den Klassenerhalt ist noch nicht vorüber." Auf die gezeigte Leistung kann Eggolsheim sicher aufbauen. aro

DJK: Rothe (16), Roppelt (15), Flügel (11), Schuler (10), Arcillla (9), Amon (6), Winkler (4), Möhrlein (4), Cviko (4), Nagengast (3), Schwarzmann