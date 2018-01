Eggolsheim: Alles andere als ein Salto Nullo

Die Akrobatik-Startergemeinschaft der DJK Kersbach/DJK Eggolsheim hat ihren ersten internationalen Salti-Cup veranstaltet. 102 Sportler aus neun Vereinen und die Kampfrichter zogen begleitet von der Eggolsheimer Musikkapelle feierlich in die von den Eltern und Trainer sowie den gastgebenden Teilnehmern weihnachtlich geschmückte Eggerbachhalle ein. Begrüßt wurden die Kersbacher und Eggolsheimer Akrobaten sowie ihre Konkurrenten aus Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Russland von Bürgermeister Claus Schwarzmann, dem Schirmherrn der Veranstaltung, sowie vom Vorsitzenden der DJK Eggolsheim, Helmut Amon.



Russen sind Zuschauermagnet

In der den ganzen Tag über gut besuchten Halle zeigten alle Formationen von der Nachwuchs- bis zur Meisterklasse starke Leistungen, sehenswerte Choreografien und begeisterten somit das Publikum und die Jury. Besondere Zuschauermagnete waren die russischen Sportler, die eigens für den ersten Salti-Cup den weiten Weg auf sich genommen hatten, und die Spitzensportler aus Friedberg, die auch für die höchsten Wertungen sowohl in der AGE-Group als auch in der Meisterklasse mit dem Siegerpokal belohnt wurden. Im Nachwuchsbereich gingen die Spitzenpositionen nach Uhingen.



Ohne Konkurrenz zu Gold

Für drei heimische Formationen lohnte sich der Wettstreit dennoch. Florian Kaiser und Partnerin Leonie Berger glänzten mit ihrer Tempoübung und nahmen konkurrenzlos die Goldmedaille in Empfang. Gerne hätte der Veranstalter das gegnerische Mixed-Paar aus der Ukraine begrüßt, aber der Delegation wurde aus formalen Gründen die Einreise verwehrt.



Das erfolgreiche Seniorentrio Maya Eismann, Christina Strauchmann und Katharina Preller, das seine gemeinsame Kariere 2014 beendet hatte, fand sich für den Salti-Cup einmal zusammen und zeigte zwei gute Übungen, für die es mit der Bronzemedaille belohnt wurde. Unter sechs starken Meisterklasse-Damenpaaren hatten es Gloria Leuschner und Annika Steinlein nicht leicht. Nach der Dynamikübung lagen sie hinter Russland auf Platz 2, aber nach der Balanceübung, in der alle Teilnehmer stark waren, wackelte der Platz auf dem Treppchen. Letztlich retteten sie sich punktgleich mit den Frauen aus dem niederbayerischen Grafenau auf die unterste Stufe.

Vor der Siegerehrung wurden die Zuschauer mit einem Showprogramm beeindruckt. Bögelein moderierte durch den Sporttag, der mit einer Party in Kersbach sein Ende fand. lmü