Im zweiten Spiel der 3. Bundesliga-Süd gab es für die Tischtennis-Herren der DJK/ SpVgg Effeltrich die erste Lehrstunde beim 0:6 gegen die Bundesligareserve des ASV Grünwettersbach.



3. Bundesliga-Süd

DJK/SpVgg Effeltrich - ASV Grünwettersbach II 0:6

Vor ordentlicher Kulisse im Effeltricher GambleDome traten die Gäste aus Baden-Württemberg vom ersten Aufschlag an wie ein wahres Spitzenteam auf und ließen bereits in den Eingangsdoppeln keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Nachdem man im DJK-Team die beiden Doppelpaarungen genau anders herum erhofft hatte, wurden dem neu formierten Duo Guman/Csölle im Auf- und Rückschlagspiel von den starken Zibrat/Spieß die Grenzen aufgezeigt, während am Nebentisch Zaus/Rattassep einfach viel zu viele leichte Fehler gegen die beiden Abwehrspezialisten Bluhm und Kleinert unterliefen.



In beiden Spitzenpartien setzte sich der beeindruckende Auftritt des Tabellenzweiten fort: Eigengewächs Florian Bluhm zeigte eine nahezu fehlerfreie Vorstellung gegen Martin Guman und überraschte in vier Durchgängen mit vielen Angriffsvarianten, so dass der Effeltricher Frontmann seine Siegesserie gegen Abwehrspieler aus dem letzten Jahr nicht fortsetzen konnte.



Der durch den Ausfall von Martin Jaslovsky ins vordere Paarkreuz aufgerückte Marius Zaus hatte mit dem slowenischen Nationalspieler Jan Zibrat einen der stärksten Akteure der Liga zum Gegner. Nach nervösem Beginn steigerte sich Zaus gegen den vor zwei Wochen auf der Pro-Tour gegen Thomas Keinath erfolgreichen Ausnahmespieler und stellte ihn in den Sätzen drei und vier vor einige knifflige Aufgaben.



Nach der 15-minütigen Pause fand Alexander Rattassep gegen ASV-Neuzugang Kleinert nie zu seinem gewohnten Spielrhythmus und musste sich infolge zu vieler Eröffnungsfehler in drei Durchgängen geschlagen geben. Marlon Spieß unterstrich in der letzten Einzelpartie des Tages seine Stellung als einer der besten Spieler des hinteren Paarkreuzes. Gegen Szillard Csölle offenbarte er trotz seiner knallharten Vorhand eine extrem geringe Fehlerquote und vollendete mit seinem 3:1 den blitzsauberen Auftritt des ASV Grünwettersbach II.



Erste Sätze hergeschenkt

Bei der Analyse war man sich im Effeltricher Lager schnell einig: Das große Manko war in allen sechs Begegnungen die vielen unnötigen Fehler im jeweils ersten Satz, während die Kontrahenten immer vom ersten Ballwechsel an sofort auf der Höhe waren. Gegen auf dem Papier deutlich favorisierte Gegner sind dann Überraschungen praktisch unmöglich, wenn diese auch noch mit einer schnellen Führung im Rücken locker aufspielen können.



Der Spielplan sieht für Effeltrich auch im dritten Saisonspiel eine Heimpartie vor, wenn am Samstag,. 4. November, der TV Leiselheim seine Visitenkarte beim Aufsteiger abgibt. jw