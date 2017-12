Effeltrich: Punkte weg, Guman verletzt

Aufsteiger Effeltrich hat seine sensationelle erste Halbserie in der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd nicht gekrönt, die SpVgg musste sich zum Hinrundenabschluss in Jena und Mühlhausen geschlagen geben. Mit der Ausbeute von 6:12 Zählern und dem achten Tabellenplatz kann das Team dennoch zufrieden sein.



SV Schott Jena - SpVgg Effeltrich 6:0

Beim Überraschungsvierten kassierten die Gäste die Höchststrafe, obwohl sie in keiner der sechs Partien das Gefühl hatten, chancenlos zu sein. Dass Glücksgöttin Fortuna an diesem Abend nicht auf Effeltricher Seite stand, zeichnete sich bereits in den Eingangsdoppeln ab: Marius Zaus und Alexander Rattassep zeigten drei Sätze lang gegen Placek/Süß vielleicht sogar ihre beste Saisonleistung, vergaßen aber in den ersten beiden Durchgängen, einen 10:6-Vorsprung nach Hause zu bringen.



Trotz des deutlichen 11:5 im dritten Satz stand am Ende eine 1:3-Niederlage auf dem Spielberichtsbogen, während am Nebentisch Martin Guman und Martin Jaslovsky nach zwei vergebenen Satzbällen im ersten Durchgang knapp im Entscheidungssatz das Nachsehen hatten. Selbst mit dem ehemaligen Bundesliga-Spieler Franticek Placek war Jaslovsky bei einem couragierten Auftritt auf Augenhöhe, unterlag aber in drei engen Sätzen.



Sowohl Guman als auch Rattassep enttäuschten gegen die gut aufgelegten Pavel Mego und Roman Rezetka keineswegs und mussten erst nach knapp verlorenen dritten Sätzen im Folgedurchgang die Stärke ihrer Gegner anerkennen. Einzig Zaus brachte seine Form der vergangenen Wochen nicht an den Tisch und unterlag dem Schott-Youngster Leo Süß doch etwas überraschend mit 1:3.



Post-SV Mühlhausen II - SpVgg Effeltrich 6:4

Einen dramatischen Verlauf nahm die zweite Begegnung des Doppelspieltags. Die Effeltricher kamen gut in die Partie und schnupperten nach dem klaren 3:0 von Guman/Jaslovsky über Figel/Wenzel sogar an einer 2:0-Führung, als Zaus und Rattassep mit einer erneut bravourösen Vorstellung das Topduo der Gastgeber, Vozicky/Schreyer, bis zum 7:7 im Entscheidungssatz am Rande einer Niederlage hatten.



Anschließend überraschten Guman und Jaslovsky mit zwei blitzsauberen Auftritten im vorderen Paarkreuz, wobei vor allem das 3:0 von Letzterem über den ehemaligen Bundesliga-Akteur Bohumil Vozicky in dieser Art und Weise einer Sensation gleichkam. Nachdem Zaus mit seinem 3:0 über Eigengewächs Andreas Wenzel bei der parallelen Niederlage von Rattassep gegen Eric Schreyer auf 4:2 gestellt hatte, war die Hoffnung auf einen Punktgewinn im SpVgg-Lager groß.



Das Unheil nahm allerdings seinen Lauf, als Guman seiner schweren Schulterverletzung aus dem Neckarsulm-Spiel Tribut zollen musste und gegen Vozicky nach dem ersten Satz aufgab. Im weiteren Verlauf hatte Jaslovsky gegen den wiedergenesenen Jakub Figel wie bei der slowakischen Meisterschaft im Frühjahr deutlich das Nachsehen und Zaus musste die Stärke eines der besten Spieler der 3. Bundesliga Süd im hinteren Paarkreuz, Eric Schreyer, neidlos anerkennen. Rattassep hätte zum Held des Spiels avancieren können, als er nach einem 0:2-Rückstand gegen Andreas Wenzel auf 2:2 ausglich. Ein miserabler 0:6-Start in den Entscheidungssatz machte jedoch die Hoffnung zunichte, obwohl er sich zwischenzeitlich noch auf 7:9 herangekämpft hatte.



Für den Aufsteiger gilt es nach der ersten Halbserie, die positiven Eindrücke aus der Premierensaison in der 3. Liga mitzunehmen und ab dem 7. Januar (gegen Primus Neckarsulm) jedes Spiel in dieser bärenstarken Spielklasse zu genießen. Sollte die MRT-Untersuchung von Martin Guman kommende Woche kein ernüchterndes Ergebnis bringen, könnte bis zum Saisonende die Hoffnung auf den Klassenerhalt bestehen.