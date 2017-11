Effeltrich findet die Bestätigung

Die DJK/SpVgg Effeltrich ist jetzt endgültig in der 3. Tischtennis-Bundesliga-Süd angekommen und feierte im Lokalderby gegen den TTC Wohlbach einen in der Höhe nicht für möglich gehaltenen 6:2-Erfolg. Die Mannen um Spielführer Alexander Rattassep verbesserten sich mit nun 5:5 Zählern auf Platz 5 und sind zumindest kurzfristig die Nummer 1 im oberfränkischen Tischtennis.



DJK/SpVgg Effeltrich - TTC Wohlbach 6:2

Die Effeltricher agierten vom ersten Ballwechsel an hochkonzentriert und trafen in den wichtigen Spielsituationen nahezu immer die richtigen Entscheidungen. Nachdem am Nebentisch Martin Guman und Martin Jaslovsky zum Auftakt einen sicheren 3:0-Doppelsieg über Grozdanov/Christ einfuhren, ließen sich Marius Zaus und Alexander Rattassep auch von einer vergebenen 8:4-Führung im ersten Durchgang und dem verloren zweiten Satz gegen die Wohlbacher Topkombination Vyborny/Förster nicht beirren. Nach geklautem dritten Satz in der Verlängerung knüpfte das junge DJK-Duo an die starken Auftritte der letzten Wochen an und entzauberte die Gäste mit 11:3 und 11:8, wobei besonders Rattassep bei 4:7-Rückstand im Entscheidungssatz seine besten Bälle der Saison auspackte.



Mit der Führung im Rücken erhöhte Guman nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen Grozdan Grozdanov auf 3:0, ehe das Duell zwischen Jaslovsky und Altmeister Richard Vyborny zum nächsten Schlüsselspiel avancieren sollte. Der Effeltricher spielte sich nach 1:2- Satzrückstand von Ballwechsel zu Ballwechsel mehr in die Partie und gab dem ehemaligen Viertelfinalisten der WM 2002 in Osaka in den folgenden Durchgängen unter großem Jubel der heimischen Fans mit jeweils 11:6 das Nachsehen.



Trotz seiner besten Saisonleistung im Einzel musste Rattassep dem favorisierten Gregor Clemens (GC) Foerster zum Sieg gratulieren, da dieser insbesondere ab dem Zwischenstand von 1:1 und 7:7 seine volle Konzentration auf den Tisch brachte.



Die Partie stand nun noch einmal kurz auf Messers Schneide, als sich Zaus gegen Yevgeni Christ einem 1:2-Satzrückstand gegenübersah.



Wie in den vorangegangen Partien hatte auch Zaus das bessere Ende für sich und drehte nach gewonnenem vierten Durchgang auch im finalen Satz einen 5:7-Rückstand zum 11:7. Die hauchdünne Niederlage von Guman gegen TTC-Frontmann Vyborny trotz Matchball bei 10:9 im Entscheidungssatz störte im DJK-Lager niemand mehr, da Jaslovsky am Nebentisch mit seinem 3:1 über Grozdanov bereits den letzten fehlenden Punkt zum 6:2-Derbysieg eingetütet hatte.



Am Samstag kommen die Bayern

Mit viel Selbstvertrauen freut sich das Effeltricher Team nun auf Samstag, wenn ab 18.30 Uhr mit dem Gastspiel des FC Bayern München das nächste Highlight im Gambledome ansteht. jw



Doppel: Zaus/Rattassep - Vyborny/Foerster 3:2 (10:12, 9:11, 13:11, 11:3, 11:8), Guman/Jaslowski - Grozdanonv/Christ 3:0 (11:5, 11:6, 11:9)



Einzel: Guman - Grozdanov 3:1 (8:11, 11:8, 11:3, 11:5), Jaslowski - Vyborny 3:2 (4:11, 11:7, 3:11, 11:6, 11:6), Zaus - Christ 3:2 (4:11, 11:7, 9:11, 12:10, 11:7), Rattassep - Foerster 1:3 (3:11, 11:8, 7:11, 6:11), Guman - Vyborny 2:3 (11:13, 12:10, 5:11, 11:7, 10:12), Jaslovsky - Grozdanov 3:1 (3:11, 11:7, 11:3, 11:7)