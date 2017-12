DJK Eggolsheim meldet sich zurück

Die unglückliche Niederlage nach zweifacher Verlängerung gegen Breitengüßbach haben die Bayernliga-Basketballer der DJK Eggolsheim schnell abgehakt und im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen 75:64-Sieg beim TTL Bamberg II gefeiert.



TTL Bamberg II - DJK Eggolsheim 64:75

Eggolsheim nahm zwar gleich zu Anfang das Heft in die Hand und führte nach vier Minuten mit 9:5. Das restliche Viertel gehörte aber dem TTL II, der sich ein 17:11 erarbeitete. Zu Beginn des zweiten Abschnitts legte Eggolsheim einen 11:0-Lauf hin (22:17). Diese Führung ließ sich die DJK bis zum Schluss nicht mehr nehmen. Die Defense funktionierte endlich ausgezeichnet. Bamberg erzielte im zweiten Viertel nur acht Punkte und lag zur Halbzeit mit 25:33 im Rückstand.



Nach dem Wechsel stellte der TTL auf Zonenverteidigung um. Aber auch dagegen fand Eggolsheim eine passende Antwort. Zwei schnelle Dreier von Flügel und Nagengast sowie Punkte von Roppelt und Winkler am Brett, dazwischen noch ein Dreier von Flügel, hielten Bamberg auf Distanz (54:44).

Im letzten Viertel kam der TTL nach zwei schnellen Dreier auf 51:58 heran, aber näher ließ man den Gegner nicht mehr kommen, da Eggolsheim seine Angriffe geduldig ausspielte und die Lücken nutzte. Spätestens als Arcilla fünf Freiwürfe in Folge verwandelte, war das Spiel rund drei Minuten vor Schluss entschieden. Eggolsheim brachte den 75:64-Sieg nach Hause.



Ein besonderes Lob verdiente sich Nico Winkler, der nach drei Vierteln zum Spiel der zweiten Mannschaft eilte, zuvor aber zehn Punkte für die Erste erzielte und viele Rebounds holte. red



Eggolsheim: Amon (5), Arcilla (17), Cviko (1), Flügel (6), Hümmer (4), Nagengast (3), A. Roppelt (21), Schuler (8), Winkler (10)