DJK Eggolsheim jubelt nach Krimi

Die DJK Eggolsheim ist heil aus einem Krimi in Breitengüßbach herausgekommen und feierte einen weiteren Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt der Basketball-Bayernliga. Ausgerechnet Niklas Möhrlein sorgte mit dem "Buzzer-Beater" zum 73:72-Auswärtssieg für sein größtes Geburtstagsgeschenk. Womöglich lag es daran, dass er an diesem Wochenende nicht für die Fußballer der DJK Don Bosco Bamberg war (die Partie gegen Erlangen-Bruck fiel aus) und sich ganz auf die Korbjagd konzentrieren konnte.



Männer, Bayernliga Nord: TSV Breitengüßbach II - DJK Eggolsheim 72:73

Für die Mannen vom Eggerbach galt es, beim drittletzten Saisonspiel in "Güßbach" unbedingt Punkte zu holen. Zudem hatten die Gäste eine Rechnung zu begleichen, denn das Hinspiel verloren sie nach doppelter Verlängerung. Das Spiel begann eher zäh. Die ersten Punkte gingen zwar an Eggolsheim, die Hausherren erwischten jedoch den besseren Start. Für die DJK punktete in den ersten acht Minuten lediglich Alexander Roppelt. Defensiv ließ das Team aber zu viele Punkte zu, so kam Breitengüßbach immer wieder zu einfachen Punkten und entschied das Viertel mit 26:18 für sich.



Im zweiten Abschnitt agierten beide Defensiven härter. Vor allem der TSV presste und machte dem Gegner das Leben schwer. Die Punkte musste sich Eggolsheim hart erkämpfen, Rodelio Arcilla kam aber immer besser in Fahrt. Er und Elias Schuler sorgten mit wichtigen Punkten dafür, dass ein zwischenzeitlicher 14-Punkte-Rückstand zur Pause auf 32:37 schmolz. Nicht nur die Gästespieler auf dem Parkett, sondern auch die ehemaligen DJK-Trainer Frank Wolfschmitt und Manuel Aas, die sich unter den zahlreichen Zuschauern befanden, wussten, dass ein Sieg drin war.



In der zweiten Halbzeit ging die Aufholjagd munter weiter. Punkte von Timo Amon und Nico Winkler, der erneut stark aufspielte und viele Rebounds sicherte, führten zu einem geringer werdenden Rückstand. Dennoch hatte Breitengüßbach stets eine Antwort parat und blieb stets in Führung, bis Möhrlein in der 29. Minute mit einem Dreier für den 49:49-Gleichstand sorgte und Roppelt, der mit neun verwandelten von elf Freiwürfen sicher an der Linie war, kurzzeitig zur Führung traf. Mit einem Dreier holten sich die Hausherren die Führung vor dem letzten Durchgang zurück (51:52).



Vier Minuten ohne Korberfolg

Ins letzte Viertel startete Eggolsheim nervös, traf bis zur 34. Minute nichts, während "Güßbach" zwei Mal von jenseits der 6,75 Meter erfolgreich war. Mit zwei seiner fünf Dreier konterte Arcilla und brachte die DJK auf Schlagdistanz, Roppelt traf zum Ausgleich (59:59). Die Gäste spürten Rückenwind, wurden nur kurz von einem seltsamen Foulpfiff gegen Schuler beim Defensivrebound gebremst und legten nach. Arcilla mit einem weiteren Dreier, Schuler mit Freiwürfen und Winkler warfen Eggolsheim gut 60 Sekunden vor Schluss zum 65:60.



Eine erneut kaum nachvollziehbare Bestrafung nutzten die Gastgeber mit zwei Freiwürfen, ehe sie einen Dreier und zwei weitere Freiwürfe zum 67:65 nachlegten. So wechselte das Momentum hin und her; spannender konnte die Schlussphase kaum sein. Was nach dem 72:69 für Breitengüßbach folgte, war an Dramatik kaum zu überbieten. Geburtstagkind Möhrlein verwandelte zwei Freiwürfe, während die Hausherren zwei Punkte an der Linie liegen ließen. Eggolsheim bekam den Rebound und hatte vier Sekunden vor der Sirene den Einwurf.



Flügel findet einen Ausweg

Der Ball flog zu Felix Hümmer, der zu Alexander Flügel passte. Dieser setzte zum Wurf an, wurde aber gedoppelt und fand Möhrlein, der die Kugel gerade noch rechtzeitig aus dem Halbfeld los wurde und zum 73:72-Endstand einschleuste. Daraufhin feierten die Eggolsheimer, als wären sie aufgestiegen.



Mit Breitengüßbach, dem TB Erlangen, TTL Bamberg II und den Baskets Weiden stehen nun vier Mannschaften mit nur einem Sieg mehr vor Eggolsheim. Die DJK benötigt aus den ausstehenden Partien gegen Bamberg (8. April) und in Erlangen (14. April) wohl zwei Siege für den Ligaverbleib. aro

DJK: Roppelt (23), Arcilla (21), Möhrlein (9), Schuler (8), Winkler (5), Amon (4), Flügel (3), Schwarzmann, Nagengast, Hümmer