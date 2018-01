DJK Eggolsheim ist nah dran

Das erste Spiel im neuen Jahr zwar verloren, aber eine ansprechende Leistung gezeigt. Die Bayernliga-Korbjäger der DJK Eggolsheim können auf das 81:92 bei der DJK Bamberg durchaus aufbauen.



DJK Bamberg - DJK Eggolsheim 92:81

Beide Mannschaften gingen das erste Viertel an, als ob es kein Morgen gäbe. Mit minütlich wechselnder Führung schossen beide Teams aus allen Rohren zum 29:30 aus Sicht von Bamberg. Allerdings versäumte es Eggolsheim, im zweiten Viertel in der Offense so weiter zu machen. Eggolsheim gelang hier in den ersten vier Minuten kein Korb, während Bamberg einen 10:0-Lauf hinlegte. Das sollte zwar die einzige Schwächephase der Eggolsheimer bleiben, aber letztlich war diese schlechte Phase spielentscheidend. In der Folge gestaltete sich das Spiel wieder vollkommen ausgeglichen.



Eggolsheim versuchte noch, mit einer wechselnden Verteidigung den Tabellenzweiten aus dem Rhythmus zu bringen, was aber überhaupt nicht gelang. Bamberg hatte auf jede Situation eine Antwort und scorte unglaublich sicher auch aus der Nah- und Mitteldistanz. Beim 74:81 aus Eggolsheimer Sicht versuchte man, die Uhr zu stoppen, doch Bamberg war an diesem Tag auch und gerade von der Freiwurflinie zu sicher und gewann verdient mit 92:81. as

Eggolsheim: Amon (7), Arcilla (20), Flügel (12), Hümmer (2), Nagengast (3), A. Roppelt (11), J. Roppelt (16), Schuler (8), Winkler (2)