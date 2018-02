Der Jahn schüttelt einen Verfolger ab

In der Badminton-Bezirksoberliga bewies die SpVgg Jahn Forchheim, dass sie zurecht auf Platz 1 steht. Jörg Sohns und Co. besiegten die bis dato nur einen Punkt hinter dem Jahn liegende TS Kronach deutlich mit 7:1. Die dritte Mannschaft schnupperte in der Bezirksliga am dritten Saisonsieg, musste sich gegen den Tabellenzweiten jedoch mit einem gerechten Remis abfinden.



Bezirksoberliga Ofr.: SpVgg Jahn Forchheim - TS Kronach 7:1

In den Herrendoppeln spielten die Gastgeber ihre Erfahrung aus, denn sowohl Sohns/Eichstaedt als auch Rossa/Teichelmann siegten deutlich. Im folgenden Damendoppel machte sich bei Radina/Berger etwas Ernüchterung breit, denn der erste Satz war schnell verloren. Doch dieForchheimerinnen ließen sich nicht irritieren, stellten ihr Spiel um und gewannen den zweiten Durchgang deutlich. Im Entscheidungssatz sah es zunächst ausgeglichen aus, doch das Jahn-Duo legte zum Ende hin einen Zahn zu und holte den dritten Punkt.



Im ersten Herreneinzel fand der zuletzt etwas schwächelnde Jörg Sohns zu voller Stärke zurück und zeigte dem Kronacher Jörg Schnappauf die Grenzen auf. Fehlerlos und mit viel Druck beherrschte Sohns die Partie. Andreas Eichstaedt hingegen erwischte keinen guten Tag, kam erst im zweiten Satz besser ins Spiel, musste aber auch diesen abgeben. Kronach verkürzte auf 4:1. Im Nebenfeld lieferte sich Matthias Rossa einen spannenden Kampf mit dem starken Sidney Fischer. Das Spiel war ausgeglichen, die Zuschauer beklatschten extrem lange Ballwechsel. Am Ende hatte der Forchheimer mit 2:0 die Nase vorn - wenn auch extrem knapp in der Verlängerung. Die Partie war damit entschieden, doch es standen noch das Dameneinzel und das Mixed aus.



Martina Radina hatte im ersten Satz das Nachsehen, doch sie änderte die Taktik erfolgreich, glich aus und erzielte im dritten Satz mit viel Siegeswillen den sechsten Punkt für die SpVgg. Im finalen Mixed traten Jana Berger und Jens Teichelmann an. Der erste Satz ging hier klar an die Forchheimer, die sich im zweiten Durchgang kurz aus dem Konzept bringen ließen aber auch diesen letztendlich deutlich gewannen.



Nun stehen noch zwei Spieltage, mit jeweils zwei Begegnungen, aus. Und die Saison bleibt spannend, denn es geht unter anderem gegen Marktredwitz, das einzige Team, dem sich die Forchheimer in der Hinrunde beugen mussten.



Bezirksliga Ofr.: SpVgg Jahn Forchheim III - EC Bayreuth III 4:4

Nach einzelnen Erfolgen in der Hinrunde erhofften sich Anna Krumm, Nina Rossa, Holger Wend, Matthias Maaß, Kilian Hanel und Sebastian Drummer auch im Rückspiel gegen Bayreuth Zählbares. Da der EC nur mit drei Herren aufwartete, gingen die Punkte für das zweite Herrendoppel und das dritte Herreneinzel kampflos an Forchheim. Während Wend/ Hanel das Nachsehen hatten, holten Rossa/Krumm den nächsten Siegpunkt.

Wend setzte sich zwar in der Verlängerung des ersten Satzes durch, doch seine Kraft reichte nicht bis zum Schluss. Maaß blieb gegen einen taktisch versierten Gegner ohne echte Chance - es stand 3:3. Rossa zeigte ihre Erfahrung und machte in zwei deutlichen Sätzen den Punkt zum 4:3. Drummer/Krumm fanden im Mixed erst spät ins Spiel, verloren den zweiten Satz aber trotzdem knapp in der Verlängerung.