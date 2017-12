Das Jahr geht zu Ende, Eggolsheim dreht auf

"Zu Gast bei Freunden", dachte sich der ehemalige Eggolsheimer Johannes Wehner, der seit dieser Saison in der Basketball-Bayernliga für den TB Erlangen aufläuft und zum Hinrundenabschluss bei der DJK zu Gast war. Um den Spruch "Wiedersehen macht Freude" mit Leben zu füllen und aufgrund der überraschenden Rückkehr von Julian Roppelt in den DJK-Kader, gingen die Eggerbacher besonders motiviert in die Partie. Der Lohn war der vierte Saisonsieg.



DJK Eggolsheim - TB Erlangen 66:57

Roppelt hatte sein Auslandsstudium etwas früher beendet und stand Eggolsheim zum ersten Mal in dieser Spielzeit zur Verfügung. Nachdem die Erlangener zum Aufwärmen die Koordinationsleiter ausgepackt hatten, war den Hausherren klar, dass sie den besseren Start hinlegen mussten, um eine Chance zu haben. Tatsächlich agierte die DJK von Beginn an hellwach und begann mit einem 8:0-Lauf. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und angeführt von Felix Hümmer (insgesamt elf Punkte) und Alexander Flügel (15) ging es mit 15:9 ins zweite Viertel.



In diesem baute Eggolsheim seine Führung zweistellig aus. Vor allem Rodelio "Ricardo" Arcilla (15) steuerte mit zwei seiner vier Dreier ordentlich zum 24:11 bei (12.). Erlangen konterte mit sechs schnellen Punkten, ehe die Gastgeber wieder die Oberhand gewannen und ein 32:21 mit in die Kabine nahmen.



Der TB trank anscheinend einen koffeinhaltigeren Pausentee, denn hellwach ließen sie ihren Rückstand schmelzen. Vor allem durch Leon Schindler (23 Punkte) ackerten sich die Mittelfranken zurück ins Spiel, während Eggolsheim zu schlafen schien. Mit je einem 7:0-Lauf zu Beginn und Ende des Durchgangs ging Erlangen mit 42:40 in Führung. Vor allem Alexander Roppelt (16) hielt die DJK in dieser Phase in Schlagdistanz. Er wurde oft an die Linie geschickt und zeichnete für sieben der acht Heimzähler in diesen zehn Minuten verantwortlich.



Ständig wechselnde Führung

Im letzten Viertel wachte Eggolsheim wieder auf und ging dank Julian Roppelts Dreier mit 46:42 in Führung, die bis zur 35. Minute ständig wechselte, ehe die Hausherren wieder mit 55:50 vorne lagen. Erlangen hielt die Spannung aufrecht, blieb bis zur Schlussminute (59:57) in Lauerstellung. Doch mit einem Schlussspurt von sieben Punkten in Folge, eingeleitet von einem weiteren Arcilla-Dreier, enteilte die DJK zum 66:57-Endstand.



Gute Weihnachtsgefühle

Den zahlreichen Fans und besonders der Mannschaft fiel ein Stein vom Herzen, denn Eggolsheim kann mit zwei Siegen zum Jahresabschluss mit einem guten Gefühl in die kurze Weihnachtspause gehen. Auch die knappe Niederlage nach doppelter Verlängerung gegen Breitengüßbach spricht für einen Aufwärtstrend im Team von Trainer Alfred Stephan. Vor dem Rückrundenstart am 13. Januar beim Tabellenzweiten DJK Bamberg stehen die Eggerbacher auf Platz 9 der Zwölfer-Liga. aro

DJK: Alexander Roppelt (16), Flügel (15), Rodelio Arcilla (15), Hümmer (11), Schuler (4), Julian Roppelt (3), Amon (2), Rothe, Nagengast