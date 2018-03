Das Ende einer langen Durststrecke

Erstmals in der Saison sind beide Punkte in der Realschulhalle geblieben: In der Landesliga haben die Handball-Herren des HC Forchheim den SV Auerbach mit 30:26 besiegt. Am Abstieg wird der Erfolg wohl aber nichts ändern.



HC Forchheim - SV Auerbach 30:26

Nach der guten Leistung zuletzt gegen Lauf war für Trainer Matthias Gieck an diesem Spieltag wieder Improvisation gefragt. Gefühlt der halbe Kader saß auf der Tribüne und nicht auf der Spielerbank. Neben den Langzeitverletzten fehlten Mückusch, Sitzmann, Engel und Torwart Müller. Schon die Vorbereitung lief deshalb nicht optimal, zumal auch Radina und Bauer unter der Woche angeschlagen waren.



Von all dem merkten die Zuschauer aber nichts. Die Flippers legten los wie die Feuerwehr. Drei Tore sorgten für die schnelle 3:0-Führung bis zur 3. Minute. Beim 6:1 sah sich der Gästetrainer gezwungen, die Auszeit zu nehmen. Diese verpuffte wirkungslos, dem HC gelang weiterhin alles, den Auerbachern nichts.



Der harmlose Angriff scheiterte in der Regel an der HC-Abwehr oder spätestens am glänzend aufgelegten Clemens Rein. Der Forchheimer Angriff traf nach Belieben, 21:9 lautet der irreal erscheinende Halbzeitstand zur freudigen Verwunderung der Forchheimer Fans.



Oft ans Aluminium

Im zweiten Abschnitt änderte sich zunächst nicht allzu viel. Die Auerbacher brannten zwar offensichtlich auf Ergebniskorrektur, doch die Flippers ließen sich nicht beirren. Allerdings war ihre Effizienz im Angriff nicht mehr ganz so hoch, ein halbes Dutzend Pfostentreffer war die Folge.



Die überdeutliche und vorentscheidende Halbzeitführung ging dann doch etwas zulasten der Konzentration. Ab der 53. Minute (29:20) ging es mit Kondition und Körperspannung spürbar bergab, so dass den Gästen noch etwas Ergebniskosmetik gelang. Am lang ersehnten ersten 30:26-Heimsieg gab es aber nichts mehr zu rütteln.



"Dieser Sieg war überfällig. Schön, dass es heute endlich geklappt hat. Das gibt uns Schwung für die letzten Spiele", so ein sichtlich zufriedener Trainer Gieck.

Ob der Schwung für das Spiel nach der Osterpause in Heidingsfeld ausreicht, darf aber zumindest bezweifelt werden. Gieck hatte dabei sicher die noch anstehenden Heimspiele gegen Fichtelgebirge und Hochfranken im Hinterkopf.



HC Forchheim: Rein; Neumann, Regelmann, Thiel (5), Stöckl (1), Klingert, Hallmann (5), Radina (3), Bauer (7), Kist (4), Opitz (3), Fürch (2/2).