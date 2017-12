ATSV Erlangen verteidigt Titel gegen Jahn Forchheim

Der ATSV Erlangen ist erneut Sieger des Sparkassen-Cups der SpVgg Jahn. Der Landesligist setzte sich im Halbfinale gegen Bayernligist Eltersdorf nach einem 1:1 erst im Siebenmeterschießen mit 7:6 durch und gewann auch das Endspiel gegen die Gastgeber (Bayernliga) nur mit einem Tor Unterschied. Der Titelverteidiger führte schnell durch einen Treffer von Labeat Ferizi, Ahmet Kulabas legte nach einer schönen Kombination über die Bande nach. Doch der Jahn kam zurück: Neuzugang Drazen Misic verkürzte aus zehn Metern und praktisch mit dem Halbzeitpfiff nagelte Adem Selmani den Ball mit dem linken Fuß und mit Hilfe des Innenpfostens zum 2:2 ins lange Eck.



Graine erzielt den Siegtreffer

In der zweiten Halbzeit scheiterten der ebenfalls in der Winterpause verpflichtete Niklas Tscherner und Misic, auf der Gegenseite vergab Tim Ruhrseitz. Pech hatte Forchheim, als Selmani den Querbalken traf. Besser machte es der Erlanger Hakim Graine, der den Ball humorlos per Freistoß zum 3:2 in die Maschen hämmerte. Diesmal kam der Jahn nicht mehr zurück, auch weil Richard Steiner eine Zwei-Minuten-Strafe absitzen musste. Damit hatten die Hausherren wie schon vor zwölf Monaten gegen den ATSV das Nachsehen. Damals verspielte der Jahn sogar eine 3:0-Führung und verlor nach einem 5:5 das Siebenmeterschießen.



Im Spiel um Platz 3 setzte sich Bezirksligist Türkspor Nürnberg etwas überraschend mit 2:0 gegen Eltersdorf durch. Der klassenniedrigste Teilnehmer war als Vierter gerade noch ins Halbfinale eingezogen, wo er gegen die Gastgeber das Nachsehen hatte: Tscherner, zwei Mal Misic, Selmani und Steiner waren beim 5:2 für die SpVgg erfolgreich.



Die Vorrunde verlief torreich. Höhepunkt war die 1:8-Klatsche des FSV Erlangen-Bruck gegen Ligarivale Forchheim. "Lieber einmal ordentlich verlieren und dann weiterkommen", sagte der ehemalige Jahnler Tom Jäckel nach der Partie schmunzelnd. Doch die Taktik ging nicht auf, sein Team verpasste die Vorschlussrunde nach weiteren Niederlagen gegen den ATSV und Eltersdorf sowie Siegen gegen Türkspor und Baiersdorf als Fünfter knapp. Dem Bayernliga-Aufsteiger wurde die wackelige Abwehr zum Verhängnis, die mit Abstand die meisten Gegentore kassierte (25).



Die von Torwarttrainer Thomas Oppelt betreuten Hausherren überstanden die sechs Partien in der Ehrenbürg-Halle ohne Niederlage. Die einzigen Punktverluste gab es zum Auftakt gegen Türkspor und gegen den ATSV. Die Erlanger konnten sich das 2:2 gegen die Nürnberger und das 1:3 zum Abschluss gegen Baiersdorf erlauben, um nach Siegen gegen Bruck, die SpVgg Erlangen und Eltersdorf als Zweiter in die Runde der besten Vier einzuziehen.



Eltersdorf brachte Erfolge gegen Baiersdorf, Bruck und die "Spieli" ein, dazu kamen Pleiten gegen den Jahn und den ATSV sowie ein Remis gegen Türkspor. Neben Bruck (sechs Punkte) war für die SpVgg Erlangen und den BSV (je 4) nach sechs Begegnungen im Modus Jeder-gegen-jeden Schluss. Inoffizieller Spieler des Turniers war "Spieli"-Keeper Christian Manicki. Der 22-Jährige musste in der Vorrunde zwar 18 Mal hinter sich greifen und verpasste mit seiner Mannschaft das Halbfinale, dafür glänzte er mit sechs eigenen Treffern, die er jeweils mit satten Schüssen von jenseits der Mittellinie erzielte.



Offensivstärkste Mannschaft waren die Forchheimer, die nach 22 Vorrundentoren in den beiden K.o.-Spielen sieben Buden nachlegten, sich letztlich aber wieder als großzügige Gastgeber erwiesen, die dem ATSV den Siegerscheck überließen.

TABELLE

1. Jahn Forchheim 6 22:9 14

2. ATSV Erlangen 6 16:10 11

3. SC Eltersdorf 6 13:11 10

4. Türkspor Nürnberg 6 17:12 9

5. Erlangen-Bruck 6 14:25 6

6. SpVgg Erlangen 6 11:18 4

7. Baiersdorfer SV 6 11:19 4