Abstiegskampf gegen Auswärtsschwäche

Das Warten hat ein Ende: Nach einer gefühlten Ewigkeit rollt das Leder am Wochenende wieder im gesamten Spielkreis. Gleichwohl hat es bereits Absagen gegeben, darunter die Begegnung der SpVgg Jahn Forchheim in Weiden gestern Abend. Zum Rückrundenauftakt der Kreisliga 1 ER/PEG treffen Ortsnachbarn aufeinander, wobei Heroldsbach den Blick in den Süden der Tabelle richten muss, während Oesdorf ein zartes Nordlicht am Aufstiegshorizont sieht. Auch in der Kreisklasse 2 duellieren sich zwei Teams, die scheinbar nah beieinander liegen.



Zum vorentscheidenden Abstiegsspiel müssen Bärnfels und Egloffstein einen guten Start ins Kalenderjahr der Kreisklasse 3 erwischen. Die SG Pinzberg/Gosberg hofft in der A-Klasse 3 darauf, dass die Reuther Kanonenrohre in den vergangenen vier Monaten ein wenig eingefroren sind.



Kreisliga 1 ER/PEG: SpVgg Heroldsbach (14.) - DJK-SC Oesdorf (4.):

Knapp zwei Jahre mussten sich die Beteiligten gedulden, am Sonntag um 15 Uhr steht im inFranken-Kick wieder das Heroldsbacher Gemeinde-Derby auf dem Programm. Stefan Hiltl bestätigt, dass seine Jungs schon mit den Hufen scharen. "Ich gehe davon aus, dass ich meine Spieler vor dieser besonderen Partie nicht extra motivieren muss", sagt der SpVgg-Coach, der sein Amt im Sommer nach fünf Jahren niederlegen wird. Dabei könnte seine Mannschaft von der gelungenen Vorbereitung profitieren. Trotz der schlechten Witterung gab es bei den Hausherren kaum Spielausfälle, fünf Testspiele fanden auf Kunstrasenplätzen statt. Daher sieht der 50-Jährige seine abstiegsgefährdete Truppe gewappnet, um sich der torhungrigen Oesdorfer Offensive um Zwölf-Tore-Mann Senad Bajric entgegenzustellen.



Für die Gäste lief es vor der langen Pause ausgesprochen gut, in den letzten acht Partien blieb die DJK ungeschlagen und kletterte auf Platz 4. Daher hofft Florim Nreci, dass seine Mannschaft die gute Form aus dem Herbst über die Wintermonate konserviert hat. "Zwei Jahre hat uns dieses Spiel in der Gemeinde gefehlt, wir freuen uns einfach total auf das Derby", schildert der Übungsleiter, der den Kreisligisten auch in der kommenden Spielzeit coachen wird. Der 40-Jährige wünscht sich zum Auftakt natürlich einen Sieg, auch um an der bisher schwachen Auswärtsbilanz zu arbeiten - bislang holte Oesdorf nämlich nur sechs Punkte in der Fremde. Der erste Verfolger des Spitzen-Trios will von Beginn an Druck aufbauen: "Wie Heroldsbach spielt, ist uns egal. Wir haben unser System und werden entsprechend offensiv agieren", erklärt Nreci.



Beide Teams nutzten die Winterpause, um den angeschlagenen Akteuren Zeit zum Verschnaufen zu geben, nun können beide Trainer fast aus dem Vollen schöpfen. Jedoch muss Winter-Zugang Alexandru Laza, der vom A-Klassisten TSV Drügendorf nach Heroldsbach kam, sein Debüt aus privaten Gründen um eine Woche verschieben. Hinter zwei erkrankten Spielern stehen Fragezeichen. Nreci hingegen hat das Glück, dass die Grippewelle Oesdorf passiert hat, die DJK hat keinerlei Ausfälle zu beklagen. Auch wenn die SpVgg als Underdog in das Prestigeduell geht, sieht Hiltl sein Team nicht chancenlos. "Oesdorf hat qualitativ gute Spieler, aber wir rechnen uns durch unsere mannschaftliche Geschlossenheit schon etwas aus."