Ab sofort ist Winterpause im Kreis ER/PEG

Die Winterpause ist da: Im Fußball-Kreis Erlangen/Pegnitzgrund wird in diesem Jahr kein Punktspiel mehr stattfinden. Dies gilt für alle Spiele der Kreisligen, Kreisklassen, A-Klassen, B-Klassen und Kreisgruppen im Herren-, Jugend-, Frauen- und Mädchenbereich.



"Da etliche Vereine seit mehreren Wochen kein Punktspiel mehr austragen konnten, ein vernünftiges Training nicht möglich ist und für das Wochenende bereits jetzt angesetzte Nachholspiele abgesagt wurden und zu erwarten ist, dass trotz besserer Wettervorhersage eine Reihe der Nachholspiele erneut ausfallen werden, hat die Spielleitung einstimmig entschieden, ab sofort in die Winterpause zu gehen", teilte Kreisspielleiter Max Habermann am Dienstag mit.



Im Kreis Bamberg wird es keine vorgezogene Winterpause geben. "Es gibt einen Beschluss aller Vereine, dass es keine generelle Absage geben soll. Natürlich ist die Wetterlage nicht fußballfreundlich, jedoch können manche Vereine jetzt noch spielen", so Kreisspielleiter Manfred Neumeister. Letzter Spieltag bleibt der 25. November. red