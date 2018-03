TSV Ebermannstadt begleicht die Rechnung

Damit beendet der TSV die Spielzeit in der Bezirksliga auf Rang 4. Kommende Saison könnte noch mehr drin sein.



Für die Ebser Basketballer ging es im letzten Spiel der Bezirksliga zwar weder um Auf- noch um Abstieg, doch mit dem Sieg gegen Küps haben sie sich in der Endabrechnung den vierten Platz gesichert. Da der TSV den direkten Vergleich mit der TS Lichtenfels gewonnen hat, kann diese in ihrem ausstehenden Spiel bei zwei Punkten Rückstand nicht mehr an den Ebsern vorbeiziehen. Die Wiesentstädter setzten sich in der Summe von Hin- und Rückspiel sogar mit einem Körbchen mehr gegen Küps durch, doch mit vier Punkten Vorsprung bleibt der BBF Dritter.



TSV Ebermannstadt - BBF Küps 91:66

Das Hinspiel gewann das Team aus dem Landkreis Kronach mit 74:50, weshalb Ebermannstadt in der Stadthalle mit 25 Punkten Vorsprung siegen musste, um die Rechnung zu begleichen. Vor dem Spiel gab Coach Otto Hauser die klare Marschroute vor: "Wir wollen heute wieder den Basketball spielen, der uns in der Rückrunde ausgezeichnet hat: uneigennützigen Teambasketball und harte Verteidigung."



Vor etwa 50 Zuschauern entwickelte sich vom Jump an ein unterhaltsames Spiel. Beide Mannschaften kamen in der Offensive früh ins Laufen und stellten die jeweiligen Verteidigungsreihen vor Probleme. Die TSVler begannen mit einer Zonen-Defense, stellten jedoch nach einigen Minuten auf Mannverteidigung um, mit der sich die Gäste schwerer taten. In der Offensive übernahm Kapitän Stefan Blos Verantwortung und erzielte zwölf der ersten 14 Punkte. So richtig wollte der Knoten jedoch nicht platzen, so ging es mit einer knappen Führung in die erste Pause (21:18).



Intensive Verteidigung des TSV

Zu Beginn des zweiten Viertels zeigten die Weiß-Blauen mehr Willen. Eine intensivere Verteidigung stoppte den Offensivfluss der Gäste und generierte einige Ballgewinne. Im Angriff verließen sich die TSVler auf das herausragende Zusammenspiel und setzten sich Punkt um Punkt ab. Die Küpser Verteidigung wurde ein ums andere Mal clever ausgespielt und mit zwei Körben in Folge von Thomas Dippold starteten die Lokalmatadoren einen 7:0-Lauf zum Zwischenstand von 30:22.



Nach zwei technischen Fouls des immer mehr mit den Schiedsrichtern hadernden Gastteams verwandelte Routinier Thomas Kurth die Freiwürfe zielsicher. Dank eines weiteren 12:0-Laufs zum Ende der ersten Hälfte ging Ebs mit einem komfortablen 45:29 in die Pause.



"Genau diese Art Basketball macht uns stark. Wenn wir hinten gut arbeiten und uns reinhängen, dann können wir vorne den Erfolg ernten", bekräftigte Allrounder Alexander Hack in der Kabine. Allerdings kamen die Gäste immer wieder zu leichten Schnellangriffen und daraus resultierenden Körben. Vor Beginn des dritten Abschnitts bekräftigte auch Co-Kapitän Sebastian Metzner: "In den letzten 20 Minuten der Saison zeigen wir noch einmal 100 Prozent, was in uns steckt!"



Ebs spielt sich in einen Rausch

Tatsächlich folgte eine Demonstration. Mit einer 3-2-Zonenverteidigung zwangen die Hausherren die Küpser zu Fehlern und schlechten Würfen, sie spielten sich regelrecht in einen Rausch. Vorne gab es die Kilian-Hack-Show: Er erzielte die ersten zwölf Punkte, teils nach sehenswerten Angriffen. Nach fünf Minuten waren die Weichen endgültig auf Sieg gestellt (61:33). Auch muntere Wechsel auf Ebermannstadter Seite taten dem Spiel keinen Abbruch, die Messe war nach dem dritten Viertel gelesen (66:45).



Bei Schnellangriffen konnten Wurfexperte Michael Theiler und Aufbau-Talent Hans Müller nur durch Fouls gestoppt werden und verwandelten sicher von der Linie. Nachwuchsspieler Dominik Hübschmann überzeugte in seinem ersten Einsatz in der ersten Mannschaft ebenfalls. Auch die großen unter den Körben, wie Center-Akrobat Sebastian Wilhelm und Edel-Joker Johannes Starost brachten dem Team wichtige Impulse zum ungefährdeten 91:66.



Rückblickend zeigt sich eine Saison der Extreme: In der Hinrunde musste der TSV zahlreiche langfristige Verletzungen von Leistungsträgern hinnehmen. Nach dem Auftaktsieg gegen Hof setzte es satte sieben Niederlagen am Stück. Zwar zeigte das arg dezimierte Team teils ansprechende Leistungen und vorbildliche Einstellung, jedoch wurde das nicht in Zählbares umgemünzt, was auch am Gemüt der Spieler nagte.



In der Rückrunde war Ebs fast vollzählig. Ausnahmslos jeder Spieler steigerte sich und bekam Selbstvertrauen. Die Mannschaft spielte gut zusammen. So ließen sich selbst die beiden Niederlagen gegen die Aufsteiger verschmerzen. Wenn das Team in der kommenden Saison vom Verletzungspech verschont und im Kern zusammenbleibt, ist eine weitere Steigerung drin.

TSV: Alexander Hack, Dippold (17), Blos (28), Theiler (6), Starost (4), Kilian Hack (18), Kurth (4), Müller (6), Wilhelm (4), Metzner (4), Hübschmann



Herren, Kreisliga

TSV Ebermannst. II - BBC Coburg III 71:70

TSV: Bernhardt, Hostalka (1), Björn Jäger (17), Marco Jäger (6), Krauß (2), Laveatz (4), Redlin (8), Schleise (10), Schnell (4), Starost, Topf (19), Wagner



U16, Bezirksliga

TSV Ebs - TSV Breitengüßbach 77:70

TSV: Buck (4), Dieling (14), Gries (34), Löser (16), Pöhlmann, Stadter (4), Wirth (5)



U14, Bezirksliga

TSV Ebermannstadt - RSC Oberhaid 49:68

TSV: Jakisch (5), Krause (16), Ott (4), Schuster (2), Stadter (17), Wiese (5)