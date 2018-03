TSV Brand bringt sich in Finalform

Der TSV Brand hat in der Bezirksoberliga zunächst zum dritten Mal in Folge 1:1 gespielt, sich drei Tage später in der letzten Auswärtsbegegnung der Saison aber endgültig den Klassenerhalt gesichert. Der FC Schlaifhausen gewann bei der SpVgg Erlangen II, die trotz der Niederlage ein weiteres Jahr in der Bezirksliga antreten darf. In der Kreisliga ER/PEG steht nach Effeltrich auch Adelsdorf als Aufsteiger fest, da dem SC die Punkte aus der Partie gegen Herzogenaurach, das nicht angetreten war, zugesprochen wurden. Den zweiten Absteiger neben Herpersdorf machen Hammerbach, Gremsdorf und der FCH unter sich aus.



Eine Vorentscheidung ist in der Kreisklasse 1 gefallen. Durch den Sieg des SV Langensendelbach bei Meisterrivale Oberreichenbach dürfte der Titel wohl an "L.A." gehen. Auch in der Kreisklasse 2 dürfte für Spitzenreiter SV Schwaig bei drei ausstehenden Partien und acht Zählern Vorsprung nichts mehr anbrennen.



Bezirksoberliga Mittelfranken

TSV Brand - FC Ezelsdorf 1:1

Das Remis gegen den Tabellenzweiten fühlte sich für die Gastgeberinnen wie eine Niederlage an. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte der TSV gegen diesen Gegner den Pokalsieg gefeiert, auch diesmal erspielte er sich von Beginn an Chancen und ging durch einen Linksschuss der Kapitänin Daniela Puscha in Führung (10.). Die einzige Ezelsdorfer Möglichkeit der ersten Hälfte vereitelte Tatjana Auterhoff. Auf der anderen Seite verpasste es Lena Übel, den Spielstand zu erhöhen. Nach der Pause war der FC zunächst auf Augenhöhe, ehe Puscha, Stephanie Barabas und die eingewechselte Evi Schla- genhaufer Hochkaräter liegen ließen und der Pfosten bei Iris Neubigs Abschluss für die Gäste rettete. Das rächte sich: in der 88. Minute, als Hirschmann nach einem Freistoß zum Ausgleich einköpfte.



SV Segringen - TSV Brand 0:2

Den verdienten Lohn holte sich Brand beim Absteiger. Die Gäste tasteten sich langsam in die gegnerische Hälfte vor und gingen nach einer schönen Ballstafette über Barabas und Puscha durch Nicole März in Führung (13.). Bis zum Seitenwechsel blieb der TSV überlegen, weitere Treffer gab es aber nicht. Danach wurde Segringen aggressiver und aktiver. Das zweite Tor fiel aber wieder auf der anderen Seite: Neubig hob den Ball in der 68. Minute über die SV-Torfrau hinweg. Damit sammelte Brand rechtzeitig vor dem Bezirkspokalfinale am Donnerstag um 16 Uhr Selbstvertrauen. Beim und gegen den SV Pfaffenhofen will der TSV seinen Titel schließlich verteidigen. hk



Bezirksliga Mittelfranken 1

SpVgg Erlangen II - FC Schlaifhausen 1:2

Zwar musste die Walberlaelf auch gegen die SpVgg einen frühen Rückstand hinnehmen (3.), überwand die anfängliche Unsicherheit aber schnell. Nach gutem Zusammenspiel von Lisa Holzermer und Luisa Wölfel belohnte Letztere die Angriffsbemühungen mit dem Ausgleich (32.). Bereits vier Minuten später landete ein missglückter Freistoß der Heimelf vor Wölfels Füßen, die ohne zu zögern abzog und für die nicht unverdiente Pausenführung sorgte. Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte der "Spieli", danach übernahmen aber wieder die Gäste und war dem dritten Treffer näher als Erlangen dem Ausgleich. Doch Wölfel und Angela Pieger scheiterten an der Erlanger Keeperin. Kurz vor Schluss setzte Friedrike Unruh einen Freistoß an die Latte. cg



Kreisliga ER/PEG

FC Reichenschwand - FC Burk 1:3

Burk entschied das Duell der bis dahin punktgleichen Tabellennachbarn um die goldene Ananas für sich. Beide Teams mussten auf ihre Top-Stürmerinnen verzichten. Trotzdem legte der FCB gut los und erspielte sich mehrere Chancen. Johanna Birkelbach nutzte eine davon, nachdem Paula Meyer bei einem missglückten Abschluss von Alexandra Loukas nachgesetzt und quergelegt hatte (7.). Durch einen Abwehrfehler kam Reichenschwand wie aus dem Nichts zum Ausgleich (27.). Davon ließen sich die Gäste nicht beeindrucken. Auch nach der Pause hatte Burk Feldüberlegenheit, doch erst nach gut einer Stunde krönte Meyer ihre Leistung mit dem 0:2. Ein Eigentor nach einer Loukas-Ecke brachte die Entscheidung (80.). ns

DJK Eggolsheim - ASV Herpersdorf 5:0

Nicht nur das Wetter, sondern auch das Spiel war hervorragend - zumindest für die Hausherren, denn Herpersdorf steigt durch diese Pleite in die unterste Spielklasse ab. Die DJK hatte schon nach zehn Sekunden die erste Möglichkeit, der ASV hielt in der Anfangsphase gut mit. Dann nahm Lena Amon einen Eckball direkt und traf zum 1:0 (8.), kurze Zeit später erhöhte Larissa Grimm. Weitere Chancen vereitelte die Gästekeeperin. In der zweiten Halbzeit wurde Eggolsheim immer stärker und stellte die gegnerische Defensive vor Schwierigkeiten. Julia Saffer, die ihr Comeback gab (52.), und erneut zwei Mal Grimm (68./83.) trafen zum Endstand.



SpVgg Effeltrich - FC Herzogenaurach 5:3

Anders als gewohnt lag der Spitzenreiter bereits nach 60 Sekunden zurück, als die technisch versierte und pfeilschnelle Elena Dehmer trocken abschloss. Effeltrich fand jedoch zurück ins Spiel und glich aus. Christina Stein netzte nach einem herrlichen Pass durch die Schnittstelle ein (12.). Das Spiel wogte hin und her. Einen 30-Meter-Hammer bugsierte Daniela Glauber im Heimtor aus dem Winkel. Nach dem Wechsel dasselbe Bild. Nach einem Foul an Gina Obert im Strafraum verwandelte Jessica Rauh den Elfmeter zum 2:1 (53.). Doch nur drei Minuten später glich Dehmer nach einer Ecke aus. Nach gut einer Stunde traf Christine Schrott aus dem Gewühl heraus zum 3:2, dem Stein mit einer Kopie ihres ersten Treffers das 4:2 folgen ließ (83.). Tina Jordan verkürzte nochmal (88.), doch vom Anstoß weg provozierte Stein mit einer scharfen Hereingabe ein Eigentor zum Endstand. RH



TSV Ebermannstadt - SC Gremsdorf 2:1

Beide Teams operierten zunächst mit langen Bällen. Erst als der TSV vermehrt über die Außenbahnen kam, erspielte er sich gute Chancen. Eine davon nutzte Anna-Lena Adami nach Zuspiel von Lena Alisch zum 1:0 (19.). Mitte der ersten Halbzeit fand Gremsdorf offensiv kaum mehr statt. Ebs dagegen spielte das zweites Tor heraus: Mit dem Rücken zum Tor behauptete Adami die Kugel und legte auf Marie-Magdalena Nützel ab, die den Ball aus 20 Metern unter die Latte donnerte - 2:0 (25.). In der Folge vergaben die Ebser gute Möglichkeiten. So kam es nach einer guten halben Stunde, wie es kommen musste: Eine Unachtsamkeit in der Defensive wurde mit dem sehenswerten 1:2-Anschlusstreffer (32.) bestraft. Nach dem Seitenwechsel war der TSV weiter spielbestimmend mit guten Chancen, hatte dann aber auch Glück, als Gremsdorf kurz vor dem Spielende nur die Latte traf. md



Kreisklasse 1

SC Oberreichenbach - SV Langensendelbach 1:4

Das Ergebnis täuscht ein wenig, denn der SCO führte dank Marie Dörfler seit der neunten Minute, der Ausgleich gelang dem SV erst nach einer Stunde per Foulelfmeter von Martina Nögel. Danach schraubten Simone Konieczny (73.), Nögel (81.) und Julia Stich (94.) das Ergebnis spät in die Höhe.