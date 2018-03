SC Adelsdorf wagt Trainer-Experiment

Der SC Adelsdorf muss bekanntlich seinen Trainer Manfred Dedaj im Sommer ziehen lassen, der Coach sucht eine neue Herausforderung beim FSV Stadeln. Auf der Suche nach einem Nachfolger ist der Tabellen-Dritte der Kreisliga 1 ER/ PEG nun fündig geworden und präsentierte ein neues Spielertrainer-Duo.



Man könnte es quasi als Tausch sehen, denn während Dedaj in Richtung Stadeln abwandern wird, verpflichtete der SCA zwei neue Spielertrainer vom FSV: Florian Gräf wird in der kommenden Saison die Geschicke des SCA leiten und bringt Heiko Pfeifer als seinen Co-Trainer mit. Beide sind 30 Jahre alt. "Über Bekannte sind wir darauf gekommen. Ich habe erfahren, dass Florian Trainer werden will", sagt Adelsdorfs Sportlicher Leiter Helmut Wölfel. "Wir sind ins Gespräch gekommen. Florian hat gleich gesagt, dass Adelsdorf für ihn ein interessanter Verein wäre. Dazu hat er noch gesagt, dass er einen Kumpel hat, der auch ins Trainergeschäft einsteigen will. Florian und Heiko kennen sich ja gut, sie haben auch bei Quelle Fürth in der Jugend zusammengespielt." Gräf und Pfeifer sind Novizen im Trainergeschäft und werden in Adelsdorf erste Erfahrungen machen. "Wir wollen den jungen Spielertrainern die Chance geben, sich zu beweisen", so Wölfel.



Höherklassig gekickt

Gräf kann schon auf reichlich Erfahrung in den höheren Amateurligen zurückblicken. 2006/ 2007 kickte er für die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth in der Bayernliga. Anschließend wechselte er in die Landesliga zum TSV Neustadt/Aisch. Nach einem Jahr beim SC Eltersdorf, mit dem er auch den Aufstieg in die Regionalliga schaffte, ging es in die Bayernliga zum 1. FC Schweinfurt. Auch hier gelang Gräf mit der Mannschaft der Aufstieg in die Regionalliga, in welcher er mit dem FC eine Saison spielte. Über Eltersdorf und Neustadt landete er 2015 in Stadeln.



Auch die Laufbahn des ebenfalls 30-jährigen Pfeifer kann sich sehen lassen. 2008 schaffte er mit Quelle Fürth den Aufstieg in die Landesliga und kickte zwei Saisons in dieser Spielklasse. Nach einem Jahr in Baiersdorf (Bezirksoberliga) wechselte er 2011 nach Stadeln. Direkt im ersten Jahr gelang mit der Mannschaft der Aufstieg in die Landesliga.



"Es sind zwei coole Typen"

Nun hat Adelsdorf nicht nur die offene Trainerfrage für die neue Saison beantwortet, die Verpflichtung des Duos steigert zusätzlich die spielerische Qualität. "Da die Spielerdecke immer dünner wird, helfen uns die zwei natürlich enorm weiter", sagt Wölfel: "Seit langer Zeit probieren wir es in Adelsdorf mal wieder mit einem Spielertrainer. Für mich persönlich ist das auch Neuland, aber es sind zwei coole Typen und sie stehen auch beruflich gut im Leben. Ich gehe davon aus, dass es funktioniert."



Kreisliga oder Bezirksliga?

Am Mittwochabend wurde der Mannschaft die Entscheidung mitgeteilt. Doch was erwartet der SCA vom neuen Trainergespann? "Sie sollen die Mannschaft vorantreiben, sie kompakt machen und ihr Halt geben", sagt Wölfel. In Adelsdorf ist noch unsicher, in welcher Liga die beiden neuen Spielertrainer mit der Truppe an den Start gehen werden. Der SCA steht auf dem dritten Platz und hat noch alle Chancen, den Aufstieg zu realisieren. "Wenn uns dieses Jahr der Sprung in die Bezirksliga gelingt, spielen wir automatisch um den Klassenerhalt."