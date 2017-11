Rosige Aussichten für den SSV

Welch ein Programm: Alle drei Triathlon-Herren-Teams des SSV Forchheim waren am Wochenende im Einsatz. Die Bilanz kann sich mehr als sehen lassen.





2. Bundesliga, Herren

Eine Knieverletzung verhinderte nicht nur den Start von Michael Kalb, sondern auch den von Chris Dels. Zudem weilt Mirco Helmreich gerade in Australien. Durch die zeitgleichen Wettkämpfe der weiteren SSV-Herrenteams sowie des Ironman Zürich, wo Simon Koch nach 9:49 Stunden die Ziellinie überquerte, reisten die SSVler nur zu viert zum vorletzten Rennen der 2. Bundesliga Süd nach Tübingen. Eine Streichwertung gab es für die Forchheimer also nicht. Während der 750 Meter Schwimmen im Neckar, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen durch die Tübinger Innenstadt musste alles glattgehen.



Die Forchheimer kamen gut in den Wettkampf. Ralf Gärtner zeigte eine tolle Schwimmleistung und fand sich in der führenden Radgruppe wieder. Auch Manuel Heilmann stellte ein weiteres Mal seine Schwimmstärke unter Beweis und kletterte kurz nach seinem Kapitän aus dem Wasser. Er erwischte die erste Verfolgergruppe auf dem Rad. Im Mittelfeld bewiesen sich Florian Teichmann und Matthias Türk, deren große Radgruppe ein hohes Tempo anschlug und die Verfolgergruppe um Heilmann schnell einholen konnte. Einen Schockmoment erlebte Türk, als er in der Hektik des Rennens eine Pylone überführ und diese sich in sein Rad klemmte. Er musste zwar kurz anhalten, konnte die Lücke jedoch wieder zufahren.



Gärtner fühlte sich stark und setzte nach 15 Kilometern zur Attacke in der Führungsgruppe an. Den Ausreißversuch plante er zusammen mit dem Regensburger Sebastian Neef. Dazu platzierte er sich an der Spitze der Gruppe und trat nach einem Wendepunkt voll an. Als er nach einem Kilometer bei 55 Stundenkilometern in Führung liegend merkte, dass ihm Neef nicht folgen konnte, weil diesen die Gruppe eingebaut hatte, war ihm schnell klar, dass er den Vorsprung nicht auf die Laufstrecke retten kann. Dennoch versuchte er es und ließ dabei Kräfte, was ihm eine bessere Platzierung verwehrte. Er kämpfe und rettete sich als 18. ins Ziel (1:03:01 Stunden), nur eine Sekunde vor dem für Würzburg startenden Neuseeländer Jay Wallwork. Der 19. Rang hätte später in der Tageswertung der Teams zu einem schlechteren Platz geführt.



Für die anderen Forchheimer war im breiten Mittelfeld auf den fünf Kilometern zu Fuß noch alles möglich. Die besten Beine hatte Teichmann. Seine Laufstärke brachte ihn auf Platz 34. Eine Minute später kam Türk als 45. ins Ziel, bevor Heilmann auf Rang 51 das Forchheimer Ergebnis komplettierte.



In der Tageswertung sprang für den SSV der zehnte Platz heraus. In der Tabelle rangiert man weiterhin an elfter Stelle, wenngleich der Abstand zum Vorletzten und 13. Platz auf drei Punkte schmolz. Das Saisonziel Klassenerhalt soll beim letzten Rennen im September in trockene Tücher gebracht werden.



Regionalliga, Herren

Eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigte die zweite Herrenmannschaft über die olympische Distanz von 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und zehn Kilometern Laufen bei der vorletzten Station der Regionalliga Bayern in Schongau. Zwar reichte es einzig für Andreas Kalb für eine Top- 20-Platzierung, hohe Platzziffern konnten jedoch vermieden werden.



Das Schwimmen lief erwartungsgemäß für die SSVler. Kalb verschaffte sich mit der achtschnellsten Schwimmzeit eine gute Ausgangsposition für die Radstrecke. Steffen Lotter und Andreas Maiwald platzierten sich als 17. bzw. 23. in den Verfolgergruppen, in denen sie später auch auf die Laufstrecke wechselten. Lotters Radgruppe konnte zwischenzeitlich die Lücke zur Spitzengruppe fast schließen. Doch als die Männer an der Spitze die Konkurrenz im Nacken wahrnahmen, verschärften sie das Tempo. So blieb Lotter weiterhin die Rolle im Verfolgerfeld. Kalb hingegen konnte sich in der Spitzengruppe behaupten.



Schmidt verließ als 51. den 16 Grad kalten Lech und erwischte die mittlere Radgruppe gerade noch. Stirnweiß als 54. aus dem Wasser verpasste diese und musste in einer dreiköpfigen Radgruppe viel investieren, um zum Mittelfeld aufzuschließen. Die verwinkelte Radstrecke, die zweimal über Kopfsteinpflaster durch die Schongauer Innenstadt führte, verlangte Sportlern und Material alles ab.



Auch die vier Laufrunden waren von engen Kurven, Treppen und schmalen Wegen entlang der Stadtmauer geprägt. Das tolle Publikum ließ die brennenden Beine jedoch fast vergessen. Besonders Kalb erwischte einen guten Tag und krönte seine starke Leistung mit dem 19. Platz (2:05:20 Stunden). Lotter musste auf der Laufstrecke noch ein paar Konkurrenten vorbeiziehen lassen und kam direkt hinter Maiwald (2:09:17) als 35. ins Ziel (2:09:38).



Stirnweiß wechselte zeitgleich mit Schmidt in die Laufschuhe und vervollständigte nach ordentlicher Laufleistung als 41. (2:11:42) das Forchheimer Ergebnis. Schmidt plagten zwar Rückenschmerzen, dennoch gab er nicht auf und überquerte als 49. (2:14:43) die Ziellinie.



Auch hier ging es in der Tagesabrechnung derart eng zu, dass nur eine einzelne schlechtere Platzierung ein schlechteres Teamergebnis bedeutet hätte. Am Ende stand für den SSV ein siebter Platz, womit man sich endgültig in der neuen Liga etabliert hat. Vor dem letzten Rennen am 7. August in Regensburg, bei dem auch die Forchheimer Damen um die Meisterschaft in der Bayernliga mitstreiten, liegen die Regionalliga-Herren weiterhin im ersten Tabellendrittel auf Rang 5.



Landesliga, Herren

Zum Traditionsrennen über die olympische Distanz in Hof reiste das dritte Forchheimer Herrenteam mit Wolfgang Gößwein, Harald John, Stefan Leidenberger und Frank Müller an. Auch für sie war eine geschlossene Mannschaftsleistung der Schlüssel zum Erfolg. Die neue Schwimmstrecke mit zwei Landgängen absolvierten Müller und John in der Spitzengruppe, von der sich einzig der Kulmbacher Deichsel etwas absetzen konnte. Nach gutem Schwimmen kam Gößwein als 14. aus dem Wasser, Leidenberger folgte als 44.



Die üblichen Rennräder für Ligarennen blieben zu Hause, stattdessen schwangen sich die Athleten auf ihre Zeitfahrräder. Das Rennen über die wellige Radstrecke musste individuell gestaltet werden, Windschattenfahren war nicht erlaubt. Doch gleich zu Beginn musste der in aussichtsreicher Position liegende Müller einen Rückschlag wegstecken. Ein platter Reifen kostete ihm Zeit. Der erfahrene Athlet setzte sein Rennen jedoch unbeeindruckt fort und kämpfte sich Platz um Platz zurück.



John zeigte auch am Rad seine tolle Form und ging als Siebter auf die Laufstrecke. Gößwein war zwar nicht ganz zufrieden mit seiner Radleistung, er hielt sich jedoch in Schlagdistanz und setzte auf seine Laufstärke. Leidenberger kassierte an Land Konkurrent um Konkurrent und arbeitete sich sukzessive nach vorne.



John (Platz 12, 2:24:28 Stunden) mit Kämpferherz sowie Müller (14., 2:25:07), Gößwein (16., 2:26:09) und Leidenberger (29., 2:34:10) mit toller Aufholjagd auf der Laufstrecke sicherten dem Forchheimer Team erneut den zweiten Platz in der Teamwertung, John und Leidenberger wurden zudem oberfränkische Meister in ihren Altersklassen.



Da die SG Tri-Team Kulmbach um den Sieger Deichsel diesmal nur auf dem vierten Rang landete, liegt der SSV nun punktgleich mit dem Tri-Team Frankenalb an der Spitze der Tabelle. Die Entscheidung über Aufstieg und Meisterschaft fällt somit beim letzten Rennen am 6. August in Kitzingen.