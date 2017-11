Reuther räumen das Feld von hinten auf

Einen packenden Infranken-Kick sahen 165 Zuschauer in Schlaifhausen im Derby gegen Reuth, das die Gäste mit 2:1 für sich entschieden. Die ums Überleben in der Kreisklasse 2 kämpfende SpVgg sicherte sich den Sieg mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause von Manuel Dötzer und Bernd Kilcher, da sie binnen zwei Minuten die 1:0-Gastgeberführung durch DJK-Kapitän Florian Kroder aus der ersten Halbzeit drehten. Am Ende nahmen die Reuther den Dreier nicht unverdient mit über die Wiesent, weil sie sich selbst nur ein Ei ins Kuckucksnest legen ließen, aber den Gastgebern gleich zwei unterjubelten.



DJK-FC Schlaifhausen - SpVgg Reuth 1:2

Auch die Premiere der Trikots, die Neu-Spielleiter Helmut Kern zu seinem Einstand stiftete, ging somit gründlich in die Hose. Dabei begannen die Hausherren, wie es der Tabellenstand erwarten ließ: Sie legten los wie die Feuerwehr. Schon nach zwei Minuten vereitelte Reuths Spielführer Florian Kießling in höchster Not die Gastgeber-Führung. Während der Anfangsviertelstunde, in der Jochen Hack nach Ecke ans Außennetz köpfte (11.), konnte die SpVgg kaum durchschnaufen, das variable Angriffsspiel der jungen Schlaifhausner brachte die Gäste-Defensive ins Rotieren - und vorn kam kaum Entlastung.



Der erste Gegenangriff nach Vorarbeit von Robert Schmitt und Benedikt Wenzel hätte Reuth beinahe in Führung gebracht, als Bernd Kilcher die Flanke an den Innenpfosten köpfte, von wo die Murmel auf der Torlinie entlang, aber nicht in die Maschen sprang (19.). Danach wurde die Partie ausgeglichener, die SpVgg konnte sich etwas vom Druck lösen. Doch durch die Direktabnahme von Marco Josef (27.) und den Freistoßheber von Daniel Kremer (30.) nahm die DJK wieder an Fahrt auf. Ein unglücklich abgewehrter Ball von Markus Schütz sprang Kapitän Florian Kroder vor die Füße, er hämmerte die Kugel aus 25 Metern Marke "Tor des Monats" neben dem linken Pfosten zum 1:0 ins Netz (32.). Oliver Farr hätte sogar noch vor dem Wechsel nachlegen müssen, die Direktabnahme im Fünfmeterraum ging aber über die Latte.



Im zweiten Abschnitt waren kaum fünf Minuten gespielt, als die SpVgg zum Doppelschlag ansetzte. Erst kam Manuel Dötzer nach Wenzel-Flanke relativ unbedrängt im Sechzehner zum Abschluss und hämmerte das Gerät über die Fäuste von Patrick Farr zum 1:1-Ausgleich in die Maschen (50.). Der nächste Angriff über Florian Neft drehte die Partie binnen zwei Minuten, denn Bernd Kilcher hob aus kurzer Entfernung die Flanke zur 2:1-Gästeführung ins Netz.



Draußen fuchtelte Trainer Stephan Schleiwies mit den Armen und versuchte seine Truppe aufzuwecken. Die Partie wurde etwas ruppiger, ohne unfair zu sein. Referee Robert Görtler vom RSC Oberhaid, der in seinem Verein auch Geistlicher Beirat ist, versuchte die Spieler mit sechs gelben Gebetskarten in dieser Phase wieder an den Sport zu erinnern. Pascal Schüpferling holte sich eine davon für einen sehenswerten Hechtsprung in Torwartmanier, als er den enteilten Gästetrainer Yusuf Öntürk gerade noch mit den Händen an den Knöcheln erwischte. Die Heimelf hatte kaum noch Chancen, doch dafür hätten die Reuther erst durch Neft, der frei vor Farr auftauchte (82.), sowie Kilcher (85.) längst den Sack zumachen müssen - beide Male blieb Schlaifhausens Keeper aber Sieger. Es reichte dennoch.



Trainer Stephan Schleiwies war nach Abpfiff frustriert: "Es ist mir ein Rätsel, wie wir dieses Spiel nach der guten ersten Halbzeit hergeben konnten. Wir hatten die größeren Chancen und verstolpern sie, der Gegner aber trifft, als wir nach der Pause zweimal gepennt haben. Ich bin sprachlos."



Gästespielertrainer Yusuf Öntürk richtete die Botschaft an sein Team, blieb aber trotz der Freude am Boden: "Wenn wir als Einheit auftreten und das tun, was wir können, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance. Die DJK hätte auch gewinnen können, aber wir waren hellwach, als wir es mussten." hü





DJK-FC Schlaifhausen: Patrick Farr - Martin Kroder, Schüpferling, Roppelt, Florian Kroder, Gebhardt, Kremer, Hack, Oliver Farr, Josef, Steiner, (Hatu)



SpVgg Reuth: Zolleis - Dötzer, Kießling, Langmar, Öntürk, Kilcher, Schütz, Schmitt, Haustein, Bauer, Wenzel, (Braun, Neft);



Schiedsrichter: Robert Görtler (RSC Oberhaid). Zuschauer: 165. Tore: 1:0 F. Kroder (32.), 1:1 Dötzer (50.), 1:2 Kilcher (52).