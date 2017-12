Nächster Coup der TSV-Youngster

Unverhofft zum Titelgewinn: Die 1. Männermannschaft der Sportkegler vom TSV Ebermannstadt hat sich am letzten Spieltag überraschend zum Meister der Bezirksliga B gekrönt und steigt somit in die Bezirksliga A auf. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die vor neun Jahren unter dem damals neuen Abteilungsleiter Michael Parzefall ihren Anfang genommen hatte. "Ich glaube, das waren fünf Stück", sagt Parzefall, auch Trainer des Teams, auf die Frage nach der Anzahl der Aufstiege in dieser Zeit. Bei all den Erfolgen kann man mit dem Zählen schon einmal durcheinander kommen. Was er aber sicher weiß: "Damals waren wir auf dem letzten Platz in der untersten Klasse."



Dass seine junge Truppe - Robin Straßberger gilt mit seinen 20 Jahren als der Senior des Teams - auch in dieser Spielzeit in den Genuss eines Aufstiegs gekommen ist, damit hat so recht keiner mehr gerechnet. Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag war eindeutig: Tabellenführer SKC Victoria Bamberg III musste gegen Melkendorf verlieren, dann hätten sich die Ebser einen Tag später zu Hause gegen Burgebrach den Titel sichern können. "Dass der SKC gegen Melkendorf verliert, war nicht zu erwarten", so Parzefall. Genau darauf spekulierten aber die beiden TSV-Kegler Lukas Biemüller und Robin Straßberger, die sich auf der geräumigen Sechs-Bahnen-Anlage des SKC das Spiel ansahen - und ihre Teamkollegen fortwährend auf dem aktuellen Stand hielten. "Als am Ende eine Sprachnachricht eintraf, war klar, wie das Spiel geendet ist", so Parzefall, der in seiner Rolle als Trainer aber nun eine ganz wichtige Aufgabe hatte: die Spannung hochhalten. "Die Niederlage der Bamberger war ja nur der erste Schritt für uns, wir mussten ja selbst noch unser Spiel gewinnen, das erst einen Tag später stattfinden sollte." Mit einem Sieg gegen den TSV Breitengüßbach konnte man Bamberg um einen Punkt überholen.



TSV Ebermannstadt -TSV Burgebrach 5:1 MP

Zu Beginn setzte das Team auf Tim Schnitzerlein. Dieser zeigte tollen Kegelsport und hielt den besten Gastakteur (561) bei Satzgleichheit nicht nur in Schach, sondern holte mit einer neuen persönlichen Heimbestleistung von 573 Holz den ersten Mannschaftspunkt (MP). Dabei blieb der 15-Jährige sogar erstmals ohne Fehlwurf. Florian Seiler (19) hatte keine allzu großen Probleme mit seinem Kontrahenten (543) und siegte mit 3:1 nach Sätzen sowie dem Tagesbestwert von 575 Holz.



Als auch Robin Straßberger (20) seinen MP mit 545:535 gewann, der TSV somit in den Einzelduellen mit 3:0 in Führung ging und ein Plus von 54 Kegel verzeichnete, lag die Vorentscheidung bereits in der Luft. Allerdings gestaltete es der TSV-Kapitän Lukas Biemüller noch einmal spannend. Aufgrund von Rückenproblemen fand er nicht in sein Spiel und unterlag in den ersten beiden Sätzen. Eine kämpferische Leistung brachte im dritten Satz 146:126 Holz, den so erhofften Satzgewinn und ein deutliches Plus ein. Schlussendlich war es zu verschmerzen, dass er mit 527:558 einen MP abgab, da der TSV durch das bessere Gesamtresultat von 2220:2197 einen 5:1-Heimerfolg und die Meisterschaft perfekt machte.



Mit 30:6-Punkten steht man nun auf Rang 1 und spielt somit kommende Saison in der Bezirksliga A. Dies ist übrigens die höchste Spielklasse, auf der noch auf Zwei-Bahnen-Anlagen wie in Ebermannstadt gespielt werden darf. "Ich wollte unbedingt aufsteigen", so TSV-Kapitän Biemüller.



Die 2. und 3. Männer sowie die TSV-Gemischte waren sich in dieser Spielzeit einig und belegten den jeweils Platz 7. Die Zweite gastierte beim TSV Staffelbach und unterlag mit 2:4. Hierbei erzielte Werner Giersch eine tolle Saisonbestleistung von 564 Holz. Die Dritte gastierte beim ASV Sassanfahrt II und beendete die Saison mit einer 1:5-Auswärtsniederlage. tsc/mp