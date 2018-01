LG sahnt beim Hallenfinale mächtig ab

Zum Finale der Hallensaison zündeten die Leichtathleten der LG Forchheim nochmals ein Feuerwerk an persönlichen Bestleistungen und Medaillengewinnen bei den oberfränkischen Hallenmeisterschaften in Ebensfeld.

Zunächst stellten sich die Schüler der Konkurrenz. Eine Bank für die Forchheimer war einmal mehr Jonas Saffer (M14). Auf sein Konto gesellten sich drei Meistertitel und eine Silbermedaille. Mit 7,79 Sekunden über 60 Meter sowie 4,80 Meter im Weitsprung und 9,80 Sekunden über 60 Meter Hürden war er nicht zu schlagen. Im Hochsprung landete er mit 1,48 Metern auf dem zweiten Platz und unterstrich damit seine Mehrkampfqualitäten.

Aber auch seine Trainingskollegen sorgten für Furore. Max Hoffmann (M12) überzeugte mit 13,18 Sekunden über 60m Hürden und holte hier seinen ersten Hallentitel. Johannes Sladek (M12) wurde im Finale der besten 60-Meter-Sprinter überraschend Dritter und freute sich entsprechend. Mit seinem Satz von 3,75 Meter setzte er anschließend noch einen drauf und ergatterte sogar die Silbermedaille.

Bei den Mädchen blieben die großen Erfolge diesmal noch aus, aber die Neuzugänge Alina Hoyler und Valentina Stahl (W14) überzeugten mit Bestleistungen und platzierten sich im Mittelfeld. Nach einer Verletzung findet auch Luisa Benning (W14) langsam wieder zu ihrer alten Form und konnte sich sogar schon für den Endkampf im Weitsprung qualifizieren, hier wurde sie mit 3,97 Metern immerhin Achte. Bei den Zwölfjährigen kam Eva Krause mit 3,77 Metern auf Platz 7.



Senioren räumen ab

Einen Tag später ließen es dann die älteren Semester so richtig krachen. Mit einer wahren Titelflut strahlten die Forchheimer Akteure um die Wette. Den Anfang setzte Lina Ende in der Frauenkonkurrenz und sorgte mit 5,01 Metern im Weitsprung für eine faustdicke Überraschung, hier startete sie lediglich aus Spaß und sicherte sich damit erstmals Bronze. Im 60-Meter-Sprint wurde die Langhürdenspezialistin anschließend ebenfalls Dritte mit 8,66 Sekunden.

Danach folgten die Medaillenplätze im Minutentakt: Zunächst konnte Janina Buck (U20) mit einem fulminanten Spurt über 60 Meter ihren ersten Hallentitel mit neuer Bestzeit von 8,30 Sekunden feiern und mit 4,85 Metern im Weitsprung eine Silbermedaille dazu buchen. Gleich zwei Forchheimerinnen schafften auch den Einzug ins 60-Meter-Finale der U18. Hier steigerte sich Hannah Stöhr auf tolle 8,79 Sekunden. Noch besser lief es für sie über die Hürdendistanz. Sie sprintete über die fünf Hindernisse in 10,40 Sekunde, holte sich die Silbermedaille und rundete ihren Tag mit einem weiteren Vizemeister-Titel im Hochsprung ab. Dazu floppte sie mit Bestleistung über 1,39 Meter. Trainingskollegin Svenja Heidecke startet erstmals in Ebensfeld und überraschte im Weitsprung mit dem vierten Platz (4,63 Meter). Zuvor kam sie im 60m-Finale hinter Stöhr in 8,90 Sekunden als Sechste über die Ziellinie.



Julia Erdmann (U20) bestätigte ihre aufsteigende Tendenz. Im Hochsprung der U20 setzte sie sich mit 1,36 Metern durch. Mit dem tückischen Hallenboden, der nur mit Turnschuhen zu laufen ist, war beim Hochsprung nicht zu spaßen, das bekamen auch die Jungs zu spüren. Auch Jano Schubert (U20) rutschte in der Kurve seiner Bahn aus. Mit 1,68 Metern war er zwar nicht zufrieden, wurde aber dennoch Meister.

Mit Moritz Hecht und Dominik Eckner (U20) hatten die Forchheimer zwei weitere heiße Eisen im Feuer, beide wurden ihren Erwartungen mehr als gerecht. Hecht verteidigte seine Vormachtstellung in Oberfranken im Sprint über 60 Meter in 7,36 Sekunden, er verwies den ein Jahr jüngeren Eckner (7,36 Sekunden) auf den zweiten Rang. Für die eigentliche Sensation sorgte er allerdings im Weitsprung, hier gelang dem Titelverteidiger des Vorjahres mit 6,54 Metern ein gewaltiger Satz, er wurde überragender Gewinner des Wettkampfs und steigerte sich damit um fast 30 Zentimeter. Jano Schubert konnte sich mit 6,21 Metern ebenfalls auf eine neue Hallenbestweite steigern und belegte Platz drei der Konkurrenz. Seinen Ausflug im Weitsprung bereute auch Hecht nicht. Seine neue Bestweite von 5,80 Metern bedeuteten immerhin Rang 7.



Mario Gößwein vertrat als einziger U18- Starter die Forchheimer würdig. Mit 7,75 Sekunden über 60 Meter schrammte er knapp am Podest vorbei. Im Weitsprung gelang ihm mit der Schnapszahl 5,55 Metern eine neue Bestmarke, die mit Bronze belohnt wurde. Damit verbesserte er sich um über einen halben Meter.

Die letzten Podestplätze des Tages heimste abschließend Veronika Prell bei den Frauen ein. Im Hochsprung floppte sie mit Eleganz über 1,49 Meter und konnte damit den dritten Platz belegen. Noch einen Rang höher ging es im Dreisprung, bei dem sie erstmals seit ihrer Sprunggelenksverletzung wieder über die Zehn-Meter-Marke kam und mit 10,09 Metern genauso auf den zweiten Platz landete wie im Kugelstoßen (9,49 Meter).

Für die Senioren stiegen Elisabeth Leopold und Otto Götzl in der AK75 in den Kugelstoß-Ring. Mit 8,71 Metern sicherte sich Götzl den zweiten Platz, Leopold (6,73 Metern) war der erste Platz als einzige Starterin ohnehin schon sicher. me