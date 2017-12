Fußballer während Training bestohlen

Am Dienstag wurden während des Fußballtrainings die offenstehenden Trainingskabinen der Sportstätten in Pottenstein, Kirchahorn, Betzenstein und Waischenfeld durch einen bislang unbekannten Täter betreten.



Dieser entwendete aus den Geldbeuteln, die sich teilweise in den Kleidungsstücken der Spieler befanden, Bargeld in Höhe von insgesamt über 500 Euro. Womöglich benutzte der Täter einen roten Pkw.



Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Pegnitz unter Telefon 09241/99060 entgegen.