Ein Weltmeister zum Anfassen

Er steht ganz oben. Nicht nur auf seinem Kunstrad ist Lukas Kohl auf einer erhöhten Position, auch auf dem Siegertreppchen hat er die höchste Stelle erreicht, die es zu erklimmen gibt. Der 20-Jährige aus Wohlmuthshüll bei Ebermannstadt ist Weltmeister im 1er-Kunstradfahren der Herren. Damit hatte er selbst lange nicht gerechnet. "In dem Moment, als mir der Titel nicht mehr zu nehmen war, dachte ich nur: Das kann jetzt nicht wahr sein, dass die Punktezahl meines schärfsten Rivalen unter meine fällt."



Es war die Krönung einer langen Erfolgsgeschichte. Nach seinen Siegen bei der oberfränkischen, bayerischen und deutschen Meisterschaft sowie dem errungenen Weltmeistertitel hat er alles abgeräumt, was es in diesem Jahr zu gewinnen gab.



Dementsprechend groß war auch der Trubel am Samstag in Kirchehrenbach. Bürgermeisterin Anja Gebhardt (SPD) hatte zu Ehren des frischgebackenen Weltmeisters zu einem Sektempfang am Rathaus eingeladen. Auch Landrat Hermann Ulm (CSU) gab sich die Ehre, um dem jungen Sportler seine Glückwünsche zu übermitteln. Treffend stellte er fest: "Lieber Lukas, sieh dich um, dir zu Ehren ist die ganze Gmaa auf de Baa". Bürgermeisterin Gebhardt zeigte sich vor allem gerührt: "Es ist so super, dass du das erreicht hast. Ich erinnere mich noch gut, als du vor zwölf Jahren deine Karriere begonnen hast und ich dich die erste Stunde trainieren durfte. Von da an bist du mit deiner Karriere durchgestartet. Und natürlich wäre es uns eine Freude, wenn du dich als Weltmeister in das Goldene Buch der Gemeinde eintragen würdest." Diesem Wunsch kam der überglückliche Kunstradfahrer gerne nach.



Die sportliche Leistung von Lukas Kohl, der beim Radsport- und Motorverein (RMSV) Concordia Kirchehrenbach trainiert, blieb auch seitens der Volksbank nicht unbemerkt. Zur Feier des Tages wurde ihm ein Scheck über 1000 Euro für die Sportförderung überreicht.



Der Weltmeister konnte sein Glück auch knapp eine Woche nach seinem phänomenalen Triumph in der Porsche-Arena in Stuttgart noch kaum fassen. "Die Welt dreht sich seither für mich schneller", versuchte er sich zu erklären.



Nur eine kleine Pause

Seine weiteren Pläne sind schnell umrissen: Vorerst heißt es, eine kleine Auszeit vom Kunstrad-Sport zu nehmen.



Und danach startet das Projekt Titelverteidigung. "Ich mache nicht den Nico Rosberg", beruhigte Lukas Kohl seine Fans in Anspielung auf das Karriereende des Formel-1-Weltmeisters. Seine Laufbahn wird definitiv weitergehen.







Lukas sagt Danke

Weltmeister wird man nicht alleine: Viele Personen haben Anteil daran, dass Lukas Kohl sich derart intensiv auf seinen Sport konzentrieren konnte und mit nur 20 Jahren den WM-Titel holte. Es ist also an der Zeit, den Champion mal ausführlich "Danke" sagen zu lassen.



Danke an meinen Verein, den RMSV Concordia Kirchehrenbach. Ihr habt mir die Möglichkeit gegeben, das Kunstradfahren auszuprobieren. Diesen tollen Sport übe ich nun seit zwölf Jahren aus.



Ein ganz besonderes Dankeschön geht stellvertretend an Vorstand Alfred Pieger und an Daniela Meixner. Sie hat mich viele Jahre trainiert und kümmert sich um das ganze Drumherum; sei es das Melden für Wettkämpfe, das Beantragen der Lizenzen, das Kreieren der Fan-Shirts und des Banners bei der WM oder das Aktualisieren der Homepage.



Danke an den BDR (Bund Deutscher Radfahrer) für die professionelle Organisation in Stuttgart. Hier geht mein besonderer Dank an die Bundestrainer Dieter Maute und Sonja Kaiser, ihr habt einen hervorragenden Job gemacht und versucht, den Bedürfnissen jedes Sportlers gerecht zu werden.



Ein besonderer Dank geht noch an das ganze WM-Team: Jeder hat jeden unterstützt, die Stimmung war einfach spitze. Seit einigen Jahren darf ich mit der Nationalmannschaft trainieren, die Grundlagen erhielt ich im bayerischen Landeskader. An dieser Stelle sei allen Trainerinnen und Trainern gedankt, die meinen Weg begleitet haben. Hier möchte ich ganz besonders das Team Bayern erwähnen.



Herzlich danken möchte ich Michael Niedermeier, der zum einen ein bärenstarker Konkurrent auf der Fläche ist, mich aber in Stuttgart als Zimmerkollege toll unterstützt hat. Die gemeinsame Ehrenrunde empfand ich als große Geste.



Danke an meine Familie, ihr habt gemeinsam mit mir viele Stunden in meinen Sport investiert. Die komplette Urlaubsplanung richtet sich nach meinem Wettkampfkalender. Von euch bekomme ich die beste Unterstützung und sehr viel Verständnis. Ganz besonders meine Mama verbringt mit mir jedes Training in der Halle, analysiert mit mir jede Übung und sorgt so dafür, dass meine Kür so perfekt klappt, wie ich sie in Stuttgart zeigen durfte. Mit meinem Papa führe ich gemeinsam viele Ausdauertrainingseinheiten durch und habe im Bereich des mentalen Trainings große Unterstützung durch ihn bekommen.



Vielen Dank an meine Fans, die mit nach Stuttgart gefahren sind und mich unterstützt haben. Aber auch an alle, die zu Hause geblieben sind und vor den Livetickern und dem Livestream das Geschehen verfolgt und mir die Daumen gedrückt haben. Ich finde es klasse, dass viele mitgefiebert und mich unterstützt haben.



Danke an die Presse sowie an die Fotografen und Kameramänner für die tollen Berichte und Aufnahmen.



Danke an alle, die mir den Empfang in Kirchehrenbach zu einem unvergesslichen Erlebnis haben werden lassen.