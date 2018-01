Der TSV Ebermannstadt ist zurück auf Kurs

In der Hinrunde mussten die Bezirksliga-Basketballer des TSV Ebermannstadt beim SV Gundelsheim eine knappe Niederlage einstecken. Auch am vergangenen Spieltag unterlag Ebs bei der BG Litzendorf II mit nur einem Zähler Unterschied. Doch davon ließ sich die Mannschaft von Trainer Otto Hauser nicht aus der Ruhe bringen: Die Wiedergutmachung gegen Gundelsheim in der Stadthalle glückte.



TSV Ebermannstadt - SV Gundelsheim 76:69

Die "Starting Five" in Person von David Schneider, Florian Glöckner, Hans Müller, Kilian Hack und Sebastian Wilhelm tat sich offensiv zunächst schwer. Gegen die Zonenverteidigung der Gäste wurde der Ball zwar gut bewegt, die gut herausgespielten Aktionen aber noch zu selten in Zählbares umgemünzt. Weil der TSV aber ebenfalls einen guten Job in der Defense machte, hielt er den Gegner bei wenigen Punkten. Die Mann-Mann-Verteidigung hielt die Gundelsheimer fernab des Korbes. Der emsige Schneider sorgte in der Offensive mit seinem Zug für wichtige Zähler. Mit dem geringen Spielstand von 11:14 gingen die Teams in die erste Viertelpause.



Der zweite Spielabschnitt brachte eine deutliche Steigerung der Ebermannstadter Offensivbemühungen. Durch Dreier von Stefan Blos und Dominik Hübschmann, die von der Bank kommend überzeugten, kam mehr Bewegung ins Spiel. Der Wechsel auf eine Ball-Raum-Verteidigung hielt die SVler davon ab, sich mit Rebounds zweite Chancen zu erspielen. Die Centerriege um Hack, Wilhelm und Sebastian Metzner erkämpfte mit Körpereinsatz die Dominanz an den Brettern. Durch einzelne Nachlässigkeiten gelang dem Team aus dem Landkreis Bamberg jedoch wieder der Anschluss und zum Pausentee lagen sie nur zwei Punkte zurück (34:32).



Viel zu beanstanden gab es von Hauser in der Kabine dennoch nicht. Eine konsequente Ausführung der Spielzüge sowie Einsatz und Wille in der Verteidigung würden seiner Meinung nach den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Nach den unglücklichen Ausgängen bei den bisherigen knappen Partien waren die TSVler bis in die Haarspitzen motiviert, an diesem Tag das bessere Ende für sich zu verbuchen.



Das zeigten sie zu Beginn der zweiten Hälfte. Mit einem 11:1-Lauf nahmen sie die Verteidigung der Gäste auseinander. Die Defensive stand weiter gut. Danach kam der Motor aber etwas ins Stottern, Gundelsheim glänzte mit wichtigen Punkten. Angeführt vom starken Glöckner, der mit drei Dreiern in drei Minuten heiß lief, spielte Ebs die höchste Führung des Spiels heraus. Abermals gelangte der Tabellenfünfte zum Viertelende in Schlagdistanz (60:48).



Gundelsheim hat starken Willen

Der Schlussdurchgang begann wieder gut für die Wiesentstädter. Körbe von Blos und Wilhelm sorgten für eine Vorentscheidung. Dass die Gundelsheimer über einen starken Willen verfügen, zeigten sie bereits im Hinspiel. Auch in dieser Partie gaben sie nicht auf und kämpften sich Punkt für Punkt heran. Bei den "Weiß-Blauen" fielen die Würfe nicht mehr wie gewünscht, einige leichte Fehler machten den Gegner zusätzlich stark. Eine Minute vor Schluss war der Vorsprung auf zwei Zähler geschmolzen. Ein Korb von Kapitän Blos und kaltblütig verwandelte Freiwürfe von Glöckner hielten Ebermannstadt aber auf Kurs.



Die vielen knappen Niederlagen zehren natürlich am Gemüt der jungen Truppe. Diese zog jedoch die richtigen Konsequenzen. Der Einsatz und Zusammenhalt stimmten. Diese Faktoren stimmen die Mannschaft optimistisch für den Rest der Saison, um den Klassenerhalt möglichst bald einzutüten. oh

TSV: Blos (24), Glöckner (20), Schneider (10), Hübschmann (8), Hack (5), Wilhelm (5), Metzner (4), Müller