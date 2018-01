Der Querläufer wartet auf die Winterfee

Unsere Kinder möchten nicht mehr warten, sie möchten Schneemann bau'n im Garten.



So klingt es im Klassiker "Let it snow" von Jule Styne. Doch wo ist der Schnee? Für uns Läufer natürlich optimal zum Trainieren, aber so ein Lauf durch den frisch verschneiten Winterwald ist für den Querläufer jedes Jahr ein Highlight. Dieses Jahr wird es wieder nichts. Regnen soll es. So träume ich wieder vergebens von "White Christmas". Ich muss mich mit dem Lied von Bing Crosby begnügen, sitze mit einem Glas Rotwein im Sessel und lasse die Gedanken schweifen.



Ein Laufjahr geht zu Ende. Der letzte Wettkampf ist gelaufen. Das Training wird ruhiger. Die Zeit der langen, langsamen Dauerläufe beginnt. Langsames Joggen durch den bunten Blätterwald ist angesagt. Ab und zu darf auch einmal eine Einheit ausfallen. Die resultierenden Probleme sind mir nach 17 Jahren Laufsport aber immer noch nicht egal. Früher hatte ich ein Ziel: trotz reduzierten Pensums mein Wettkampfgewicht halten. Ein guter Vorsatz, der kein einziges Mal durchgehalten wurde. Dafür gibt es einen Grund: die Läuferfrau!



Vergangenes Wochenende: Ich komme vom langen Lauf zurück, da stehen in der Küche drei Gründe für weitere 270 Laufkilometer, nämlich drei Dresdner Christstollen, 1-A-Spitzenqualität. Der Läufersohn ist weit weg in Ahlen, da bleiben die 6600 Kalorien je Stollen wohl an der Hüfte des Querläufers kleben. Und die Läuferfrau backt und backt und backt. Bilanz 2016: 560 Lebkuchen. Böse Zungen behaupten, die Hälfte davon sei für mich. Acht Quarkstollen, vier Christstollen, 353 Nusskugeln, 405 Stangen Spritzgebäck, dazu Zimtsterne, Butterplätzchen, Vanillekipferl, Weihnachtssterne und so weiter und so fort. Ihr werdet jetzt sicher fragen: "Ist deine Frau in einer Sekte?" Und ihr habt Recht: "Sie ist bei Backwahn."



Ich nehme einen Schluck Rotwein und denke nach: Am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir bei meinen Eltern zum Essen eingeladen. Fanatische Anhänger von Schäufala, Schweinsbraten, Schlachtschüssel, Knöchle mit Kraut, Gänseschmalz, Blut- und Leberwurst, Schwarzwälder Kirsch und allen Saucen aus Maggis Kochstudio. Was hat sich meine Mutter wohl dieses Mal ausgedacht? Aber eigentlich ist es auch egal. Sie übt massive physische und psychische Gewalt gegenüber allen Gästen aus, die es wagen, wegen Übersättigung, Magendurchbruch oder anderer Lappalien eine angebotene Speise abzulehnen. Das Wort Wettkampfgewicht ist ihr fremd.



Das heißt für mich früh aufstehen. Ohne langen Dauerlauf werde ich Weihnachten nicht überstehen. Vielleicht noch ein paar Anstiege einbauen, damit ich noch mehr Kalorien verbrenne. Besser wäre natürlich ein Lauf durch den Schnee. Das ist anstrengender und verbrennt weitere Kalorien. Aber der Schnee bleibt dieses Jahr wohl aus. Also warten wir auf die Winterfee.



Der Querläufer wartet auf die Winterfee. Er möchte Laufen durch den Schnee. Es soll anstrengender als im Vorjahr sein. Lass es schnei'n, lass es schnei'n, lass es schnei'n!



Frohes Fest, ein verletzungsfreies Jahr 2017 und natürlich "run happy and smile" wünscht euer Querläufer