Bollwerk nicht zu knacken

Keine guten Erinnerungen hatten die Bezirksliga-Basketballer des TSV Ebermannstadt an das Hinspiel gegen die Maintal Baskets. In Knetzgau musste man die deutlichste Niederlage der Saison hinnehmen und zeigte ersatzgeschwächt keine gute Leistung. Im Rückspiel konnte Coach Hauser auf eine größere Rotation zurückgreifen - und prompt gelang ein 64:46-Erfolg.



TSV Ebermannstadt - Maintal Baskets 64:46

Die Starting Five begann hochkonzentriert. Der quirlige Hans Müller sorgte für die ersten Punkte. Anschließend konnten die Weiß-Blauen mit gutem Teambasketball freie Aktionen herausspielen. Nur durch Einzelaktionen konnten die Baskets auf der Gegenseite den Anschluss halten und zum Ende des ersten Viertels für ein ausgeglichenes Spiel sorgen (16:15).

Im zweiten Abschnitt kam die Offensivmaschinerie des TSV zunächst besser ins Laufen. Mit einem 12:1-Run gelang es erstmals, sich ein kleines Polster zu schaffen. Jeden Punkt mussten sich die Knetzgauer gegen die starke Defense hart erarbeiten. Zwar verließ den TSV anschließend das Wurfglück, entscheidend waren jedoch Wille und Konzentration in der Defensive, sodass der Gastgeber mit einem überzeugenden 30:22 in die Kabine ging.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte zunächst der seit Wochen stark aufspielende Kilian Hack um fünf Punkte. Auch die gut aufgelegten David Schneider und Florian Glöckner agierten mit viel Köpfchen in der Offensive und sorgten für wichtige Punkte. Den größeren Einfluss auf das Spiel hatte jedoch die Verteidigung. Durch einen Wechsel aus Mann-Mann- und Ball-Raum-Verteidigung stockten die Offensivbemühen der Gäste zusehends. Die Flügelspieler waren flink auf den Beinen und hielten so die Gäste vom Korb weg. Mit einer beruhigenden Führung ging es ins Schlussviertel (46:31).

In den letzten zehn Minuten ließen die Wiesentstädter nichts mehr anbrennen. Die in dieser Saison häufiger zu beobachtende Schwächephase blieb aus. Zeichen für die überragende Arbeit in der Verteidigung war auch, dass sich bis zur Schlussminute gerade einmal drei Spieler im Gästetrikot auf der Punkte-Tafel verewigen konnten. Damit kam der TSV am Ende zu einem sehr überzeugenden 64:46-Sieg.



Ebermannstadt: Glöckner (14), K. Hack (11), Blos (10), Müller (9), Schneider (9), Metzner (7), A. Hack (2), Wilhelm (2), Löser