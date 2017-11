Aus 5 mach 1: Gemeinsam sind sie stärker

Gleich fünf Fußballvereine üben den Schulterschluss, indem sie eine große Spielgemeinschaft (SG) für den Bereich ab D-Schüler bis einschließlich A-Jugend beschlossen haben. Sie hatten teilweise bereits kleinere Spielgemeinschaften, sehen aber in der großen Lösung eine langfristig und stabile Zukunftsperspektive für die Vereine und ihre Jugendlichen. So wollen die DJK-TSV Pinzberg, SpVgg Hausen, DJK-TSV Kersbach, DJK-SC Oesdorf und DJK Wimmelbach gemeinsame Wege gehen.



Bei einem kurzen Gespräch vor einer Arbeitssitzung im Sportheim Pinzberg ist das große Interesse aller sofort erkennbar. Der Gedanke einer solchen Verbindung reifte bei den Beteiligten im November 2015, wie Helmut Leidner, Vorstand Bereich Sport in Pinzberg, erläutert. Eine Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe soll es werden. Immer weniger Jugendliche stehen im Nachwuchs für den Spielbetrieb zur Verfügung. Die demographische Entwicklung, aber auch andere Freizeitinteressen werden dafür als Gründe genannt.



In Schlussfolgerung und Zielstellung sind sich alle einig. Johannes Lukas, Jugendleiter Fußball in Hausen, hebt die Absicht einer langfristigen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit hervor. Das käme auch den Jugendlichen zugute. Die Eltern wüssten außerdem, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind. "Wir können nicht jede Jugendmannschaft mehr besetzen und brauchen Mitstreiter", weiß Harald Schleicher, Jugendleiter aus Wimmelbach. "Einer allein kann es vielleicht noch mit Müh und Not, so aber können wir beispielsweise in der D-Jugend eventuell zwei stabile Mannschaften stellen", denkt Thomas Stilkerich aus Oesdorf laut nach.



Leidner will mit der Maßnahme auch eine bessere Wettbewerbsfähigkeit erreichen. Junge Spieler bleiben eher bei qualitativ guten Mannschaften, widerstehen dann leichter Verlockungen aus Fürth oder Nürnberg. Auch internes Abwerben soll tabu sein, wirft Jürgen Kraft aus Kersbach ein. Ein Umdenken in den Vereinen sieht Johannes Lukas, um heimische Spieler zu integrieren und eine eigene Identität zu wahren - das sei auch gesellschaftlich wichtig. Spielerkäufe schafften eher Unfrieden.



Mit der neuen Struktur habe man einen super Unterbau mit qualifizierten Trainern, meint Leidner und denkt schon weiter in die Zukunft. Trainingslager, Zeltlager, Investitonen, um etwas attraktiv weiter zu entwickeln - das sei wichtig.



Die neue SG kann mit 35 Kindern in der D-Jugend planen. Jugendliche in der Nachbarschaft, wo keine Mannschaft mehr zustande kommt, werden gerne aufgenommen. Jetzt aber gilt es erst einmal, die Hausaufgaben zu machen. Wer ist für was zuständig, wer trainiert wo, wer betreut, wer fährt - es sind viele Detailfragen zu klären. Dazu treffen sich alle Verantwortlichen regelmäßig und abwechselnd an den Standorten. Man ist gut in der Zeit. "Die neue Brücke über den Regnitzkanal ist Gold wert", folgert Leidner zum Schluss: "Sie brachte uns auf die Idee der großen SG, lässt sie doch unsere Vereine räumlich viel näher zusammenrücken."