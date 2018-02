Sperrmüll in der Natur abgeladen

Bereits am vergangenen Wochenende hatte sich ein Unbekannter seines Sperrmülles an der Weinbergstraße in Weißenohe entledigt, teilt die Polizei in einem Pressebericht mit. Der Umweltfrevler warf zerbrochene Möbelteile, überwiegend aus Pressspanplatten, in die Hecke am Wegesrand. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebermannstadt entgegen (09194/73880).