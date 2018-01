Spannungssimulator lockt Waldbauern

Einen Informations- und Schautag veranstaltete die Waldbesitzervereinigung (WBV) "Kreuzberg" auf dem Gelände des Roppelt`s-Keller in Stiebarlimbach. WBV-Vorsitzender Bernhard Roppelt freute

sich sehr über den regen Zuspruch trotz Regenwetters und hieß die vielen interessierten Besucher willkommen. Nach den Grußworten von Landtagsabgeordneten Michael Hofmann (CSU) , dem Leitenden Forstdirektor Hans-Rüdiger Schmittnägel (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten)

sowie Bürgermeister Torsten Gunselmann fanden die vielfältigen Vorführungen statt.

Besonderer Fokus wurde in diesem Jahr auf das Thema Sicherheit gelegt. In der Kellerhalle wurde die Rettungskette Forst mit den neu eingerichteten Rettungstreffpunkten vorgestellt. Anschaulich zeigte ein Spannungssimulator die Gefahren beim Baumfällen auf. Auch erfahrene Waldbauern nahmen die Gelegenheit gerne wahr und ließen sich von Experten der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau neue Schneid-Techniken vorführen. Sie vermindern das Risiko bei

der Waldarbeit.

Es gab aber auch vielfältige Informationen für die kleinen Privatwaldbesitzer. "Nehmen sie die angebotenen Informationen zum Anlass, ihr Waldwirtschaftssystem auf den Prüfstand zu stellen", animierte Roppelt die Besucher. Sie sollten sich noch einmal vor Augen führen, ob sie als

Eigentümer genügend und umfassend in den Bereichen Waldbau, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit informiert und ausgebildet sind. Aber auch über die Fördermöglichkeiten beim Waldumbau. An den zahlreichen Informationsständen gab es dazu die Gelegenheit. Dazu waren noch allerlei Maschinen für Holzarbeiten von der Kreis- und Motorsäge bis hin zum kompletten Kettensägespaltautomat ausgestellt und wurden von qualifiziertem Fachpersonal vorgestellt und erläutert. Zum Hauptthema "Nachhaltigkeit in der Waldwirtschaft" gab es einen Vortrag, der Waldumbau vom Nadel- hin zum

Mischwald stand im Mittelpunkt der Veranstaltung.