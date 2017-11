Spannende und einfallsreiche Geschichten prämiert

Thematisch orientiert sich der Wettbewerb an den Bronzetafeln der Porta Vorchheimensis des verstorbenen Künstlers und Rotary-Mitglieds Harro Frey. Daher stammt auch der Name des Schreibwettbewerbs.



1997 schenkte der Rotary-Club der Stadt Forchheim die Porta. Nach einigen Querelen konnte sie 2002 in der Fußgängerzone aufgestellt werden. Die mehr als drei Meter hohe Plastik aus Bronze stellt auf zwölf Tafeln die Geschichte der Stadt Forchheim bildlich dar, von der ersten Erwähnung Forchheims als Grenzstadt mit Handelsembargo - keine Waffen und Kettenhemden - bis hin zum Kanal- und Eisenbahnbau im 19. Jahrhundert.



Für den Wettbewerb stand diesmal die Tafel "Freiheit, Gleichheit und Besatzung - Französische Truppen hausen in Forchheim" als Themenvorgabe Pate, die an die erste und zweite Besatzung Forchheims durch französische Truppen 1796 und 1800 erinnert.



Spannend und einfallsreich setzten die 13 Schüler der höheren Jahrgangsstufe vom Herder- und Ehrenbürg-Gymnasium die Aufgabe um: In einem Essay werden die Schlagworte der französischen Revolution "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" aus heutiger Sicht betrachtet. Eine weitere sehr lebendige Erzählung zeichnet die Gewissensbisse eines desertierten Verteidigers auf. Eine Autorin beschreibt die Situation aus der Sicht eines Hundes, der als Streuner den französischen Soldaten folgt. Ein Schüler schildert den Angriff der Franzosen aus Sicht des Franziskanerpaters Heinz.



Viele Schüler befassten sich auch mit dem letzten Stiftsdekan, Dechant Reuder, der als Geisel nach Charlemont verschleppt wurde. Ihm verdanken die Forchheimer die stattliche Kapelle auf dem alten Friedhof an der Birkenfelder Straße, die er nach seiner Freilassung errichten ließ.



In seiner Ansprache ging der Präsident des Rotary-Clubs, Achmed Schmucker, auf die Schwierigkeit ein, in Zeiten der Internet-Recherche verlässliche Daten zu historischen Begebenheiten zu finden, da die Gewichtung der Treffer-Reihenfolge von Suchprogrammen im Zweifelsfall merkantilen Interessen folge. Er hob die Schule als Vermittler des "Wissens um die richtige Herangehensweise" hervor und freute sich, dass die Geschichte - gepaart mit der Fantasie der Schüler - auf diese Weise lebendig werde.



Außerdem dankte Schmucker Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) für die Möglichkeit, die Auszeichnung in den Räumen der Kaiserpfalz durchzuführen. Die Jury, bestehend aus Friedbert Stühler, Lateinlehrer am Herder-Gymnasium, und aus Detlef Palt und Annemarie Lucksch, beide Deutsch- und Geschichtslehrer am Ehrenbürg-Gymnasium, wählte Tom Tröltzsch, Catarina Bär, Fiona Bendig, Lilian Zargartalebi und Nina Müller vom Herder-Gymnasium aus. Der Beitrag von Anna Schrenker wurde als bester separat ausgezeichnet.



Vom Ehrenbürg-Gymnasium erhielten die Schüler Nicolas Eitner, Elke Gyönyör, Emilie Müller, Ella Kowalsky und Voit Söhnlein sowie Antonia Kott einen Preis, wobei die Arbeit von Antonia Kott als schulbeste Arbeit aus dem Wettbewerb hervorgegangen ist. Ein kurzfristig eingereichter Beitrag von Johannes Kurz vom Ehrenbürg-Gymnasium wurde ebenfalls honoriert. Alle Preisträger erhielten einen vom Rotary-Club gestifteten Geldbetrag und einen Adventskalender "Weihnachtsfreude 2017".