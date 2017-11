Soziale Medien sind die große Herausforderung

"Kompetent in die Zukunft - Herausforderung Social Media" - unter diesem Motto fand am Buß- und Bettag der oberfränkische Schulentwicklungstag an der Georg-Hartmann-Realschule in Forchheim statt. Circa 700 Lehrer aller Schularten haben sich aus ganz Oberfranken auf den Weg gemacht, um sich darüber zu informieren, wie soziale Netzwerke und moderne Medien das Leben, aber auch den Unterricht im 21. Jahrhundert verändern werden.



Nutzer als Datenquelle

Wer sind eigentlich die Kunden der großen sozialen Netzwerke? Es sind nicht die Millionen Nutzer, die bei jeder Aktivität im Netz ihre digitale Spur hinterlassen, sondern es sind die werbetreibenden Unternehmen, die mit personalisierter Werbung Milliarden Umsätze generieren. Über diesen weit verbreiteten Irrtum, dass der Nutzer zugleich Kunde sei, klärte der Social-Media-Experte Matthias J. Lange in seinem Hauptreferat der Veranstaltung auf. In seinem launigen und spannenden Vortrag stellte er immer wieder heraus, dass Jugendliche auf die digitalen Herausforderungen nicht genügend vorbereitet seien und Unterstützung bräuchten.



Auch die weiteren Festredner, unter anderem Abteilungsleiter Klemens Brosig von der Regierung von Oberfranken und Landrat Hermann Ulm (CSU), wiesen auf die Verantwortung der Schule hin, die Jugendlichen in der vernetzten Welt nicht alleine zu lassen. Die Eltern seien für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich, aber die Schule müsse die Heranwachsenden in ihren Kompetenzen stärken und sie für die virtuelle Welt fit machen.



Im Anschluss an den Hauptvortrag konnten sich die Lehrer in mehr als 40 Arbeitsgruppen zum Leitthema, aber auch zu anderen Themen fortbilden. Neben Vorträgen konnten die Teilnehmer selbst Erfahrungen mit Lern-Apps oder interaktiven Anwendungen sammeln.



Auch die Schere fehlt nicht

Aber auch die klassische Schere durfte beim "Lehrertag" nicht fehlen, wenn es darum ging, "analogen" Anleitungen folgend für Weihnachten zu basteln - ein Angebot, das sich insbesondere an die Grundschullehrkräfte richtete.



Schulbuchverlage präsentierten aktuelle Bücher und Medien, die Firma Schulhaus informierte über ihre Leistungen für die offene und gebundene Ganztagsschule und das Gesundheitsamt präsentierte eine Ausstellung zu den Gefahren des Alkoholkonsums während der Schwangerschaft.



Teamarbeit bei der Vorbereitung

Wie kann man eine Großveranstaltung mit einer so großen Anzahl an Teilnehmern stemmen? Diese Frage stellte sich die für die Durchführung des Tages verantwortliche Steuergruppe unter der Leitung der Schulberatungsstelle in Hof. Dank der Zusammenarbeit aller Schulen in Forchheims Norden gelang dieser Kraftakt. Essen für die Teilnehmer gab es in der Adalbert-Stifter-Schule und im Beruflichen Schulzentrum, den Blumen-Schmuck für die Aula der Realschule, wo die Auftaktveranstaltung stattfand, stellte die Pestalozzi-Schule. Die Nachbarschulen stellten auch Räume zur Verfügung.



Die Musik für die Auftaktveranstaltung kam vom Herder-Gymnasium, Pestalozzi-Schule und Realschule. Dank der Unterstützung durch die Polizei, Ordnungsamt und Schüler der benachbarten Fachoberschule (FOS) fanden alle Teilnehmer schnell einen Parkplatz und das befürchtete Chaos bei der Anfahrt blieb aus.