In alter Tradition haben die "Dormitzer Sondhos'n" an Weiberfastnacht den Bürgermeister aus dem Rathaus in den "Grünen Baum" entführt. Heuer wurde Bürgermeister Holger Bezold im Schlauboot, das unter piratischer Flagge fuhr, von der "Marine" über den Dormitzer Brandbach geleitet.



Als Marine-Matrosen verkleidet stürmten etwa 30 Sondhos'n-Frauen gegen 18 Uhr Rathaus und Amtszimmer von Bürgermeister Holger Bezold. Zunächst kürzten die Weiber die Krawatte des Dorfoberhauptes. Musiker Christian stimmte, passend zur Kostümierung, vor allem Seemannslieder an. Danach verlas "Offizierin Eddi" den Jahresrückblick.



So musste sich Holger Bezold im ersten Jahr seiner Amtszeit fleißig und mühsam einarbeiten. Viele Bauanträge mit teilweise irritierenden Ausrichtungen beschäftigten den Gemeinderat ebenso wie schnelles Internet und die "Langzeit-Baustelle" Nepumuk-Brücke. Für diese bekam der Gemeindechef sogar einen Backstein überreicht, um sie endlich auszubessern. Damit er auch im kommenden Jahr sicher durch die See steuern kann, überreichte Matrosin Cilli ein Hefe-Steuerrad.



Danach geleiteten die Dormitzer Marinefrauen das Bürgermeisterschlauchboot sicher über den Brandbach und weiter durch den fließenden Verkehr der Hauptstraße in den sicheren Hafen der Gaststätte "Zum Grünen Baum".

Die Freude war groß, als sich gegen 20 Uhr zur Verstärkung die Kleinsendelbacherinnen in Begleitung ihrer Bürgermeisterin Gertrud Werner dazu gesellten. Bis spät in die Nacht gab es reichlich Getränke und viel Seemannsgarn. red