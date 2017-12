Solo für Sopran Trompete und Orgel

Ja, es war - wie angekündigt - ein "Festliches Konzert" (für Sopran,

Trompete und Orgel) in der Kirche St. Johannes der Täufer in

Schirnaidel, sogar ein sehr festliches und anrührendes!



Die kleine, aber reich mit Bildnissen und Figuren ausgestattete

Barockkirche - die wahrscheinlich nach dem Plan von Johann Dientzenhofer

(1663 bis 1726) erbaut worden ist - war hauptsächlich durch Kerzen an den

Altären im Chorraum und an den beiden Seitenaltären beleuchtet; die

dezent rötlich illuminierte Kanzel gab zusätzlich noch etwas Licht und

auch die leuchtenden Farben der - von außen angestrahlten - Glasfenster

wirkten sich sehr angenehm aus. In dieser romantischen

Atmosphäre konnten sich die Besucher besonders intensiv auf die hörbaren Eindrücke

konzentrieren. Anlass für das Konzert war der 100. Geburtstag der 2014 sehr sorgfältig restaurierten Steinmeyer-Orgel. Die Firma

Steinmeyer, Öttingen, zählte bis 2001 zu den größten Orgelbauwerkstätten

Bayerns und sogar der Welt (Passauer Domorgel und Orgel in der

St. Michaels-Kirche in Hamburg!).



Henry Purcell, G.F. Händel, J.S. Bach und Johann Pachelbel standen

genauso auf dem Programm wie die erst 1928 und 1945 geborenen Komponisten

Ennio Morricone und John Rutter; aber auch die Romantik war vertreten,

z.B. mit dem berühmten "Hebe deine Augen auf zu den Bergen ..." aus dem

Oratorium "Elias" von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 bis 1847).



Die Orgel spielte natürlich die Hauptrolle, - solo bei der einleitenden

"Fanfare" von N.J.Lemmens (1823 bis 1881), bei Leon Boellmanns "Priere a

Notre Dame" und abschließend bei der "Ankunft der Königin von Saba" von

Händel. Die Eggolsheimer Organistin Elisabeth Roppelt, die sowohl die

Restaurierung der Orgel als auch das Jubiläumskonzert initiiert hat,

zeigte wieder einmal ihr großes Können. Das bewies sie

genauso bei der Begleitung der erst 29-jährigen Sopranistin Annegret

Endt aus Neuses, die aus ihrer begeisternden - auch relativ große

Tonabstände mit Bravour meisternden - Stimme alles herausholte: Beim

"Alleluja" von Händel ebenso,wie beim kraftvollen, raumfüllenden und mit Zartheit und

Innigkeit gesungenen "Pie Jesu" von Gabriel Faure (1845 - 1924) oder bei

der Zugabe "The Rose", einem Liebeslied der amerikanischen Sängerin und

Songschreiberin Bette Midler.

Dabei fiel Ulrich Huber (Scheßlitz) mit seinem Flügelhorn so

leise und dezent ein, dass es sich mehr atmosphärisch als bewusst hörbar

auswirkte. Vorher hatte er mit strahlendem Trompetenklang glänzen

können, z.B. beim "Menuett" aus Händels Feuerwerksmusik, dem "Allegro"

aus der Wassermusik und bei Purcells "Voluntary in C". Das weicher und

wärmer klingende Flügelhorn kam auch beim "Ave Maria" von Guilio Caccini

(1546 - 1618) zum Einsatz und bei Pachelbels "Kanon in D".



Wie exzellent das "Trio" E.Roppelt, A.Endt und U.Huber speilt, zeigte auch

(neben dem oben erwähnten "Alleluja") die Darbietung des "Thus the

gloomy world" von Purcell für Orgel, Sopran und Trompete; jedes

Instrument, auch das der menschlichen Stimme, kam zu seinem Recht und

alle drei ergänzten sich in absolut beglückender Harmonie.