"Slammer" sorgen für Wohnzimmer-Atmosphäre

Mit über 350 Besuchern war die Veranstaltung fast ausverkauft. "Letztendlich geht der knappe Sieg in Ordnung", bewertet Dieter "Schalke" Zimmerer, der sonst in verschiedenen Bands auf der Bühne steht, den Wettstreit der Dichter. Für Zimmerer war es sein erster Slam, den er sich angeschaut hat, aber garantiert nicht sein letzter, wie er betont.



Überhaupt lockte die zwölfte Auflage des "Franken-Slams" nicht nur viele Stammgäste an, sondern auch viele Neugierige, die bisher mit dem Begriff "Poetry Slam" noch keine Erfahrungen verbinden konnten. Auch Herbert Wolfrum aus Wiesenthau schwärmte am Ende der Veranstaltung. "Das ist schon toll, was hier auf die Bühne gebracht wurde", meinte Wolfrum, der das sehr hohe Niveau des Poeten-Wettstreites hervorhob.



Drei Dreiergruppen

In insgesamt drei Dreiergruppen duellierten sich die besten "Slammer" aus Franken im Kolpinghaus mit Worten. Dabei wurden vielfältige Taktiken angewandt. Während der eine mit seinen Texten eher auf die Tränendrüse drückte, versuchte der andere Poet mit viel Wortwitz nicht nur das Publikum zu begeistern, sondern auch die die siebenköpfige Jury von seinen Qualitäten zu überzeugen.



Im Finale standen Jens Hoffmann aus Weißenburg, Oliver Walter aus Spalt und "Steven" aus Erlangen. Am Ende setzte die Jury "Steven" aus Erlangen ganz oben auf das Siegertreppchen, der sich ganz knapp gegen Mitkonkurrent Oliver Walter durchsetzte.



"Die Juroren haben meiner Meinung nach alles richtig gemacht", fand Zimmerer, "Oliver Walter hat halt viel mit Witz wettgemacht, für mich war Steven eben der bessere Erzähler."



Am Ende des über dreistündigen Abends bleibt die Erkenntnis, dass die Besucher eine hochklassige Veranstaltung gesehen hatten und sich der Forchheimer Poetry-Slam sich in den nächsten Monaten wohl über den einen oder anderen neuen Besucher freuen darf.



Erstklassig war auch die Moderation, die in den bewährten Händen von Felix Kaden aus Erlangen lag, der auch regelmäßig in missionarischer Arbeit den Forchheimer Poetry-Slam veranstaltet. Pauline Füg aus Würzburg gilt in der Szene als Mentorin der U20-Slammer.



Gelungen war auch die Bühnendeko, die mit Sofa und Stehlampe den Eindruck vermittelte, dass man sich nicht im Forchheimer Kolpinghaus, sondern eher im heimischen Wohnzimmer befindet. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von DJ Benjamin, der die passende Rahmenmusik für Auf- und Abgang der Akteure spielte.