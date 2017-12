Skulptur aus Schlaifhausen in Essen enthüllt

Der Stahlbildhauer Guido Häfner aus Schlaifhausen hat im vergangenen Jahr den Auftrag bekommen, für das Landgericht in Essen eine Stahlskulptur zu schaffen. Die vier Meter hohe Cortenskulptur "Kopf - Kopf - Geist" hat Häfner nun aufgestellt. Am Mittwoch, 20. Dezember, wurde sie im Landgericht Essen mit einem Festakt übergeben.



Das Kunstwerk steht im Übergang vom Essener Justizgebäude zu einem neuen Saaltrakt. Der Übergang soll durch das Kunstwerk der Künstler Johannes und Guido Häfner bereichert werden. Zur feierlichen Enthüllung sprachen der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales, Stephan Holthoff-Pförtner, der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen sowie die Spenderin und langjährige Handelsrichterin Marianne Kaimer. Dankesworte sprach Guido Häfner bei der feierlichen Enthüllung seines Kunstwerkes.



Die Skulptur aus wetterfestem Cortenstahl soll die drei Gewalten im deutschen Rechtsstaat symbolisieren. Das Kunstwerk weist auf die Gleichwertigkeit und auf das Zusammenwirken der drei Gewalten hin, der Legislative, der Exekutive und der Judikative. "Ich freue mich, dass das Kunstwerk im öffentlichen Justizgebäude an einer zentralen Stelle nicht nur den Mitarbeitern und Besuchern des Gerichts, sondern allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich sein wird", so Monika Anders, die Präsidentin des Landgerichtes Essen..



Erläuterung

Guido Häfner erläutert sein Kunstwerk: "Die Skulptur symbolisiert einen Kopf, der aufwärts in die Zukunft blickt. Die Skulptur ist beim ersten Hinsehen zweiteilig, aber bei genauerer Betrachtung dreiteilig. Die beiden Skulpturenteile werden durch die Umrissform miteinander verbunden. Dabei entsteht in der Mitte vor dem geistigen Auge eine dritte Form - ein weiterer Kopf."



Bei der Konzeption wurde, da es sich um ein Gerichtsgebäude handelt, an die deutsche Gewaltenteilung (Legislative, Exekutive und Judikative) erinnert. Die Judikative symbolisiert den Kopf, der in der Figur entsteht.



"Die Gesetzgebung und auch die ausführende Gewalt sind klar festgelegte Regeln - und die Rechtsprechung muss zwischen den beiden im Zweifelsfall über Recht oder Unrecht entscheiden", sagt Häfner. Für die Entscheidung, die Skulptur zweiteilig auszuführen lag der Gedanke zu Grunde, dass der Ort für die Skulptur ästhetisch beide Gebäudekomplexe, den Altbau und den Neubau symbolisch verbindet. Beide Baukörper gehören, trotz unterschiedlich architektonischer Ausformungen, zusammen. "Der gemeinsame Geist der hier arbeitenden Menschen

verbindet den Alt- mit dem Neubau des Gerichts", urteilt Guido Häfner.



Abstrahierter Kopf

Die Skulptur ist figurativ und zeigt einen abstrahierten Kopf. "Das ist wichtig", führt der Künstler aus, "denn hier arbeiten reale Menschen, die Kopfarbeit leisten." Der Geist sei nicht sichtbar - er entwickele mit viel (Rechts-)Wissen Entscheidungen. Und diese Entscheidungen seien dann bei ihrer Umsetzung (Freispruch, Verurteilung etc.) sichtbar, spürbar und real.