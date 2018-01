Skoda-Fahrer fährt Hund bei Letten an und flüchtet

Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr ist es auf dem Verbindungsweg zwischen Letten und Walkersbrunn zu einem Vorfall mit einem Autofahrer und Hundebesitzer gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines anthrazitfarbenen Skoda Roomster mit Forchheimer Kennzeichen fuhr ziemlich schnell an einem 27-Jährigen und seinem Hund vorbei. Das Tier trug ein Leuchthalsband und der Halter machte mit einem Taschenlampenlicht auf sich aufmerksam. Beim Vorbeifahren erwischte das Auto den Hund an der Pfote und verletzte ihn hierdurch. Ohne sich um das verletzte Tier zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.